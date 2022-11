,Putinův šéfkuchař`, pomahač Kremlu nebo hlava Vagnerovy armády. Kdo je Jevgenij Prigožin?

Přirovnávají ho k Rasputinovi a říká se mu „Putinův kuchař“. Vede polovojenskou skupinu, která válčí proti Ukrajině. Byl zapletený do manipulace amerických voleb a čím dál častěji vystupuje jako kritik ruského postupu na frontě.

Jevgenij Prigožin, majitel cateringové firmy Concord, se počátkem září přiznal k financování paramilitantní Vagnerovy armády a v posledních měsících vystupuje jako jedna z ústředních postav ruského vpádu na Ukrajinu.

Vagnerovci, kteří ve velkém množství doplňují kapacity slábnoucí ruské armády, zajišťují Prigožinovi výsadní postavení v řadách kremelské elity. Tu podnikatel v posledních týdnech zpochybňoval a mezi jinými vyzýval ruské ministerstvo obrany a i samotného prezidenta Vladimira Putina k zpřísnění ruské vojenské strategie.

Horrible images of an execution of Yevgeniy Nuzhin by sledgehammer that Wagner group published yesterday signify that Russia has completely turned into a Nazi regime - it now has its own SS group as well.



Anything related to Wagner group should become untouchable and illegal. pic.twitter.com/rEyOFxjauf