Spektakulární způsob likvidace Prigožina je pro Putina charakteristický, líčí odborník na Rusko

„Není to první případ na ruské politické scéně, kdy se Vladimir Putin rozhněval na někoho, kdo vykazoval nízkou loajalitu nebo nízkou poslušnost,“ popisuje kontext středečního pádu letadla s lídry Wagnerovy skupiny Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 9:09 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část Wagnerovy armády má za současné politické situace v Rusku budoucnost | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Rozumíte dohadům a spekulacím, které pád soukromého letadla provázejí?

Rozumím těm dohadům. To je standardní komunikační model chování ruského režimu poté, co byl zapojen do nějaké levárny nebo nějaké špinavé věci. Takže se automaticky vytváří tisíc alternativních verzí, které mají zamlžit tu jednu pravdivou. Mně se jako ta pravdivá jeví ta, že Prigožin byl fyzicky zlikvidován na rozkaz Vladimira Putina.

S Prigožinem nejspíš zemřel i Utkin, muž na černou práci se zálibou ve Wagnerově hudbě a nacismu Číst článek

Ono pořád není úplně jisté, zda skutečně byl na palubě. Mimochodem, prý měl dvojníka.

To je možné, ale já si myslím, že i kdyby se nepodařilo za stávajících podmínek stoprocentně potvrdit, že na palubě byl, tak politicky skončil, protože ten vzkaz Putina, kterým likvidací toho včerejšího letadla vyslal, je velice jasný. Každý, kdo se postaví proti Putinovi, musí počítat s tím, že bude zlikvidován.



Je fakt, že se Putin zbavil vážného oponenta, ne-li rivala, který se mu nedávno odvážil postavit.

Je to přesně tak. A není to první případ na ruské politické scéně, kdy se Vladimir Putin rozhněval na někoho, kdo vykazoval nízkou loajalitu nebo nízkou poslušnost. A dopadlo to podobně. I ten spektakulární způsob likvidace je charakteristický pro to, jakým způsobem bývají Putinovi oponenti zničeni.

Připadá vám, že byl Prigožin nakonec moc hloupý?



Řada lidí se teď bude určitě ptát, jestli se vše nemohlo stát trochu jinak. Na první pohled působí až neuvěřitelně, že někdo, kdo už táhl na Moskvu a těšil se nesporné moci zemře tak hloupě a snadno.



Vyloučit takovou možnost… pic.twitter.com/2UjOqrIglL — Jaroslav Bílek (@JaroslavBlek3) August 24, 2023

To znamená, jsou ničeni tak, aby jejich fyzická likvidace vyslala jasný signál, aby to bylo vidět, aby každému bylo jasné, kdo za tím stojí. Ale zároveň aby Kreml nadále navenek mohl zachovávat zdání toho věrohodného popření, že s tím nemá nic společného.

Když se podíváte do minulosti, ať už šlo o útoky chemickými bojovými látkami, útoky poloniem, toto zapadá do určitého vzorce chování a já momentálně nemám důvod poslední události interpretovat jinak. Pokud se nepotvrdí, že by to skutečně mohlo být jinak.



Je pravděpodobné, že by za současné situace byli dva, dá se říci, nejvýše postavení představitelé wagnerovců tak bohorovní, že by společně usedli do jednoho letounu? Museli si přece dobře uvědomovat rizika, která to přináší.

Museli, ale na druhé straně prostě ta logistika je taky aspekt, který musíte brát do úvahy. Postavení wagnerovců bylo nahnuté minimálně od 24. června, kdy se Prigožin rozhodl zastavit svůj pochod na Moskvu.

Prigožin nepřežil, tvrdí ruské úřady. V Rusku spadlo letadlo, na palubě měl být i další velitel wagnerovců Číst článek

Tehdy muselo být jasno, že musí počítat s tím, že něco takového nastane a cestovat po Rusku a ještě dodržovat určité bezpečnostní protokoly, cestovat každý zvláštním letadlem, to je něco, co ani pro lidi s takovým majetkem, jako má Prigožin, není nic jednoduchého, samozřejmého.

Co teď bude nejspíš s wagnerovci dál, zejména s těmi, kteří jsou momentálně v Bělorusku?

Těžko říci. Já si myslím, že těch možností, které připadají do úvahy, je vícero. Část může zvolit útěk tak, aby nedopadla podobně. Část dopadne podobně, jako dopadli ti, kdo byli včera na palubě letadla.

Část se připojí ke složkám ruského státu, ať už těm oficiálním ozbrojeným silám, nebo soukromým armádám, které v různých ruských strukturách působí.

Určitě dojde k nějakému rebrandingu té skupiny. Nicméně Wagnerova skupina hrála ve fungování v zahraniční politice ruského státu mimořádně důležitou roli, protože vykonávala akce, ke kterým se ruský stát nechtěl hlásit, na několika kontinentech, nejenom v Evropě, ale i na Blízkém východě a v Africe.

‚Monstrum, které se vymklo kontrole a vyděsilo elity.‘ Prigožinova vzpoura změnila Rusko a rozložení moci Číst článek

Předpokládám, že to je určitý asset (funkce – pozn. red.), kterého se ruský stát nebude chtít zbavit. Takže si myslím, že část té skupiny si může zachovat určitou životaschopnost a má poměrně světlou budoucnost, dokud budou v Rusku panovat takové politické poměry, jako tam panují teď.

Podle některých zdrojů se wagnerovcům, kteří se do Běloruska uchýlili pod příslibem ochrany ze strany tamního prezidenta Lukašenka, v odjezdu z Běloruska snaží zabránit tajná služba. Mohlo by to naznačovat, že šlo opravdu o předem pečlivě připravený a promyšlený plán, jak tu armádu v této podobě pacifikovat?

Já si myslím, že ano. Toto nejsou věci, které by se děly náhodou. Samozřejmě nejsem schopen vyloučit určitý prvek nějakého šlendriánu, nějaké vynucené improvizace na základě vývoje situace, ale to, že tady máme co do činění s plánovanou akcí spojenou s likvidací včerejšího letadla včetně osob, které seděly na palubě, tak bych moc neviděl důvod o tom pochybovat.