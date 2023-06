Rusista: Lidé v Rostově wagnerovce vítali. Údajných 80 procent pro Putina z minulých voleb se rozplynulo

Pokud Rusové sledovali víkendové dění na internetu, tak museli mít v hlavě zmatek. Hrdina války ji najednou začal kritizovat a vyrazil proti Moskvě. Tak přibližuje pro Radiožurnál možný pohled Rusů na pokus o převrat rusista Marek Příhoda, zástupce ředitele Ústavu východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A dodává, že důvěra v ruského prezidenta Vladimira Putina a v jeho schopnost kontrolovat situaci byla otřesena. Rozhovor Praha 15:47 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatelé wagnerovců v Rostově na Donu | Zdroj: Reuters

Jak na vás působil pondělní proslov Vladimira Putina? Zaujal vás třeba jeho výraz, dikce nebo nějaké konkrétní pasáže projevu?

Kdybych měl použít jedno slovo, které vystihuje ten celkový dojem, nejen můj, tak by to bylo slovo mdlý. Navíc kromě toho, že byl ten projev mdlý, tak asi nesplnil možná očekávání těch, kteří věřili, že prezident Putin bude razantně, jak bývá jeho zvykem, reagovat na události, které proběhly o víkendu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Markem Příhodou, zástupcem ředitele Ústavu východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ještě druhý postřeh. Byl příliš krátký na to, co se odehrálo, a především krátký a bezobsažný na to, jak byl avizován jako nějaký osudový projev. Toho jsme se opět nedočkali.

I přes tu mdlost prezident Putin potvrdil, že nehodlá sahat k větším krokům pod tlakem. To znamená, že možná někdo očekával, že oznámí personální změny. Ty ale neoznámil.

Dá se odhadnout, jak toto vystoupení šéfa Kremlu může přijmout ruské obyvatelstvo? Jestli běžní Rusové přijmou vysvětlení, proč vládní síly tvrdě nezasáhly proti Prigožinovým vzbouřencům?

Ten projev rozhodně není něco, co by mělo změnit nálady v ruské společnosti nebo někoho v něčem utvrzovat. Většina ruské společnosti přijala válečné události nějakým způsobem jako fakt, pro nás se s tím možná překvapivě smířila, vyrovnala a připravila se i na další válčení. A Putinův projev rozhodně tyto nálady neposune.

ONLINE: Wagnerovci mají předat techniku armádě. Tajná služba zastavila trestní stíhání kvůli vzpouře Číst článek

Co všechno běžní Rusové o tom, co se odehrávalo během víkendu, vědí? Pokud jsou odkázáni na informace státních médií nebo ze sociálních sítí. Mají k dispozici dost informací?

To je otázka. Samozřejmě platí, že v Rusku je teď cenzura. Dokonce za nějaké komentáře o válce a pravdivé informace o tom, co probíhá na Ukrajině, se člověk může dostat do vězení.

Nicméně stále v Rusku funguje internet, fungují sociální sítě, zde je klíčová síť Telegram, a velká část ruské společnosti má přístup k internetu. A jak svědčí čísla, tak i v posledních letech rostl počet lidí, kteří se orientují na internet.

Takže pokud to dění sledovali na internetu, tak rozhodně museli mít zmatek v hlavě, protože hrdina války, který byl symbolem boje na Ukrajině, najednou začal samotnou válku kritizovat a vyrazil proti Moskvě.

Příští pokus o vojenský převrat může být daleko lépe připravený a pro Kreml nebezpečnější, míní odborník Číst článek

Mohli jsme vidět záběry z ulic Rostova na Donu, který obsadili wagnerovci. Někteří obyvatelé je zjevně vítali, kupovali jim jídlo a pití, potom se s nimi přátelsky loučili. Mohou tyto projevy vypovídat něco víc o náladách mimo Moskvu?

Byl to velice zajímavý experiment. Samozřejmě příliš krátký na to, abychom dělali dalekosáhlé závěry nebo prognózy. Nicméně spíše než co jsme viděli, je dobré říci, co jsme v Rostově neviděli. Rozplynulo se 80 procent podpory pro prezidenta Putina, což nám sdělují sociologické průzkumy. A když se podíváme na minulé prezidentské volby, tak Rostovská oblast hlasovala standardně, tedy prezident Putin jako prezidentský kandidát dostal 80 procent.

Ti lidé na ulicích nebyli. Neviděli jsme situace, že by lidé bránili tankům nebo vystupovali aktivně na obranu současného režimu. To znamená, že závěr pro nás, co pozorujeme Rusko, je, abychom brali s rezervou sociologická čísla, a především abychom nebrali jako obrázek ruské společnosti to, co říká ruská propaganda o tom, že ruská společnost je jednotná, sešikovaná kolem prezidenta.

Mohly víkendové události změnit postoj větší části Rusů k válce na Ukrajině?

Myslím, že válka na Ukrajině jako taková nebyla tématem. Musíme si uvědomit, že Prigožin nešel na Moskvu, protože chce ukončit válku, ale protože chce potrestat ty, kteří válku špatně vedou. To znamená, nějaký posun ohledně podpory nebo nepodpory války nebude. Ale rozhodně to, co se stalo a co bude mít dlouhodobé důsledky, je otřesena důvěra v prezidenta Putina, že je schopen kontrolovat situaci.