Prigožin, který přiznal zásahy do voleb v USA, je mužem Kremlu na špinavou práci, popisuje novinář

Ruský podnikatel Jevgenij Prigožin v pondělí oznámil, že se podílel na zasahování do voleb ve Spojených státech. Kdo je zakladatel žoldnéřské Wagnerovy skupiny, kterému se přezdívá Putinův šéfkuchař? „Je mužem Kremlu na špinavou práci, kterému jde v tomto případě hlavně o ty titulky," popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Rozhovor Praha 14:53 8. listopadu 2022

Jevgenij Prigožin | Zdroj: Profimedia

Můžete připomenout, jak se z pouličního prodavače hotdogů Prigožina stal miliardář Prigožin a majitel soukromé armády? Co byly ty zásadní milníky v jeho životě?

Byl z kriminálního prostředí. Myslím, že si odseděl, ještě před rozpadem Sovětského svazu, čtyři roky za různá loupežná přepadení a podobně. Následně se živil jako prodavač hotdogů, potom měl restauraci. Sám přiznává, že platili mafiánům výpalné. A to bylo v době, kdy byl Vladimir Putin zástupcem primátora Petrohradu. Seznámili se, chodili do té restaurace. Prigožinova cateringová společnost pak začala dělat na zakázku pro radnici. Totéž pokračovalo i v Kremlu. Takže se postupně vypracoval.

Současně je mužem Kremlu na špinavou práci. Když Kreml nechce, aby se vědělo, že něco dělá on, tak to zadá Prigožinovi. Byl to případ trollích farem a následně i soukromé armády, té Wagnerovy skupiny, kdy bylo pro Kreml jednodušší říct: „On je vlastenecký podnikatel, dělá to za vlastní peníze.“ To je a není pravda, protože on do toho sice investuje vlastní peníze, nicméně ty zase vydělává díky zakázkám se státem a postupně tak jeho role rostla.

Nabízí se otázka, proč se teď Prigožin rozhodl vystoupit ze stínu, když ještě nedávno to spojení s Wagnerovou armádu i s trollími farmami popíral nebo minimálně se k nim vůbec nevyjadřoval.

Dokonce vyhrál soud s novináři, kteří říkali, že on založil Wagnerovu skupinu. Takže aspoň podle ruského soudu s tím oficiálně nemá nic společného. Ale on potřebuje hrát, protože je v kremelském systému cizí, mimo jiné i kvůli té kriminální minulosti. A nemá žádné vlastní spojence.

Musí se neustále udržovat v pozornosti Vladimira Putina, i třeba takovými výroky. V tomto ohledu je to podobné jako s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. Ten také nemá spojence. Všichni ostatní v Kremlu je spíše nesnášejí a dali by jim to sežrat. Proto se takto snaží udržovat v pozornosti a ukazovat svoji užitečnost.

Dovedete si představit, proč Prigožin přišel s tím prohlášením o ovlivňování voleb v USA právě den před americkými volbami do Kongresu?

Protože si velmi dobře spočítal, že kdyby to řekl týden poté nebo měsíc předtím, tak to zdaleka nebude mít takovou publicitu, jako když to řekne těsně před volbami, kdy si to všichni spojí a jemu jde hlavně o ty titulky.

Prigožin prezidentem?

Jakou moc má v současném Rusku Prigožin? Jak nezávislou figurou on je?

Je relativně nezávislou. Máme zprávy o tom, že byl jediným člověkem v širším okolí Kremlu, který nesouhlasil s Vladimirem Putinem ohledně války. Ne kvůli tomu, že by byl proti, ale naopak, že říkal: „Vladimire Vladimiroviči, lžou vám do očí. Všechno je celé mnohem hůř, než vám to říkají. Musíme mobilizovat, musíme s tím něco dělat, protože jinak tu válku prohrajeme.“ To prý bylo v Kremlu velmi neočekávané, že někdo konečně najednou vystoupil s tím, co všichni tušili, ale obávali se to ruskému prezidentovi říct.

Na jednu stranu je relativně samostatný, na druhou stranu nemá žádnou svoji vlastní pozici, je vykonavatel. Když se Rusko chtělo nějakým způsobem uchytit v Africe, poslali do Středoafrické republiky Wagnerovy žoldáky. Pokud by stát Prigožina odstřihl od velmi lukrativních zakázek, tak by tím jeho vliv skončil, protože už nebude mít z čeho to financovat.

Znamená to, že jeho moc nemusí být stále ještě ohrožením pro samotného Vladimira Putina? Zaznamenala jsem i takové hlasy, že by to mohl být třeba on, kdo by ho mohl případně nahradit.

To si rozhodně nemyslím, i mimo jiné kvůli tomu, že má za sebou to kriminální minulost. A v tom až kastovém rozložení Kremlu, kde velká část lidí jsou lidé ze silových složek, z tajných služeb, tak ti nikdy nepřipustí, že by člověk, který seděl za krádež a znásilnění, že by se stal ruským prezidentem.

Můžete ještě přiblížit, jak pracují ty Prigožinovy trollí farmy? Co všechno už se o nich ví? Jakým způsobem ovlivňují volby, ať už ve Spojených státech, nebo i v jiných zemích?

Už je to mnohem větší, než to bylo ještě v roce 2014 nebo 1016, kdy jsme se o nich dozvěděli poprvé, kdy to skutečně byli lidé, kteří psali komentáře na sociálních sítích, na různých fórech a tak dále. Teď už je to mnohem sofistikovanější, mají i psychologii, mají lidí, kteří dělají marketingové výzkumy.

O tomto obřím konglomerátu firem víme hlavně kvůli politickým věcem. Nicméně oni dělají marketing, včetně černého marketingu, pomlouvat jiné firmy atd.

Dneska už mají celý konglomerát různých internetových médií, agentura federálních zpráv a desítky firem. Teď už je to opravdu ekosystém, který je schopný působit hlavně v Rusku nebo na ruskojazyčných zdrojích, ale mají dost lidí, kteří se zaměřují na zahraničí.

Ondřej Soukup, novinář | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas