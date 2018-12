Z chudé rodiny světovým byznysmenem. CNN píše o Jie Ťien-mingovi, zmiňuje i Zemanovu pátrací akci

Letos v březnu kvůli němu podnikli výpravu do Číny hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý. Hledali prezidentova čestného čínského poradce Jie Ťien-minga. Příběh bývalého šéfa společnosti China Energy Finance Corporation (CEFC) teď detailně popsala americká televize CNN: od práce v lesní stráži až pro miliardový byznys v České republice. Čínského vlivu v Česku se týká i část zprávy české kontrarozvědky. New York/Šanghaj 10:16 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na snímku pořízeném 5. září 2015 při podpisu dohod v Šanghaji během návštěvy Miloše Zemana v Číně je Jie Ťien-ming vlevo | Foto: Lucie Mikulášková | Zdroj: ČTK

Narodil se v roce 1977 do chudé rodiny čínských rybářů, v polovině 90. letech pak pracoval v lesní stráži. O dvacet let později už Jie Ťien-ming řídil byznys v hodnotě 44 miliard dolarů. Řídil společnost CEFC China Energy, která byla napojená na čínskou vládu tak těsně, že bylo těžké je rozlišit, píše ve svém obšírném textu CNN.

Americký magazín Fortune zařadil v roce 2016 Jie Ťien-minga na druhé místo svého seznamu „40 pod 40“, tedy 40 nejvlivnějších lidí světa mladších 40 let.

Koho naštval Jie Ťien-ming?

Letos Jie Ťien-ming zmizel a o šéfovi CEFC se stále nic neví. V březnu čínské úřady oznámily, že byl zatčen a že je vyšetřován kvůli podezření z ekonomické kriminality. Žádné konkrétní obvinění vůči Jieovi ale dosud nebylo zveřejněno.

Podle hongkongského serveru Asia Sentinel Jie Ťien-ming naštval samotného čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a podle hongkongského deníku South China Morning Post byl letos v únoru zatčen přímo na prezidentův rozkaz. Společnost se po zmizení šéfa rozdělila a částečně znárodnila.

Hlavní sídlo CEFC se nachází v bývalé francouzské čtvrti Šanghaje. Až do letoška firma obývala komplex dvaceti vil v koloniálním stylu a čínský pavilon. Teď je její sídlo zavřené a logo CEFC je pryč. Na bráně o sto metrů dál visí oznámení o odpojení objektů od proudu kvůli neplacení účtů, píše CNN.

Ještě nedávno se přitom Jie Ťien-ming s prezidentem Si Ťin-pchingem fotil, s tureckým prezidentem Erdoganem létal soukromým tryskáčem a potkával se i americkými prominenty: bývalým ministrem zahraničních věcí Henrym Kissingerem nebo expředsedou Federálního rezervního systému Alanem Greenspanem.

Jak se ale člověk z chudé rodiny rybářů, později pracující pro lesní stráž, dostane na výsluní čínského byznysu?

Logo čínské společnosti CEFC v kancelářích v Šanghaji. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Napojení na armádu, nebo štěstí?

Ještě donedávna se o Jiem psalo jako o jednom ze stranických „korunních princů“, jeho dědeček měl být vysoký stranický funkcionář, otec generál. Takové zprávy podněcovalo i používání slova „Čína“ v názvu Jie Ťien-mingových společností, včetně zlatých hvězd v logu firmy. Takové symboly se podle CNN v soukromých čínských firmách nepoužívají často.

Spekulovalo se i o propojení s čínskou armádou. To Jie Ťien-ming v roce 2016 v jediném rozhovoru pro západní média popřel. Podnikatel v rozhovoru pro magazín Fortune uvedl, že na svou první investici před deseti lety obdržel peníze od státní banky a bohatých investorů. Nevysvětlil však, jak málo známý mladý podnikatel mohl získat úvěr v bance i důvěru investorů.

Jedním z klíčů k úspěchu bylo vzbuzování přesvědčení, že Jie skutečně reprezentuje přímo čínskou vládu. Kdekoli se objevil, zacházeli s ním jako s vyslancem Pekingu a jeho konexe nikdo nezpochybňoval.

Šanghajský zázrak

V roce 2009 se z rodné jihočínské provincie Fu-ťien přestěhoval do Šanghaje. Bylo to zhruba ve stejné době, kdy se do Šanghaje z úřadu guvernéra Fu-ťienu přesunul dnešní prezident Si Ťin-pching. Podle CNN ale není jasné, jestli se jejich životy protnuly.

V Šanghaji začal Jienův byznys vzkvétat a rozrostl se do Česka, Singapuru, Hongkongu, na Bermudy i do pevninské Číny.

V roce 2011 jeho nadace fungující souběžně s CEFC získala status poradce při OSN. V Ženevě pak Čínané jako „think-thank o energetice“ organizovali konference o úspěších projektu Jeden pás, jedna cesta (nebo Nová hedvábná stezka), který měl oživit obchodní trasy z východní Asie přes střední a západní Asii do Evropy.

Tím CEFC dokázala oslovit mimo jiné bývalé šéfy ropných konglomerátů, bývalé americké i ruské diplomaty a dopomohla si k novým kontraktům. V roce 2016 jich koncern China Energy několik podepsal v Gruzii, koupil také podíly v kazašské naftové společnosti za 860 milionů dolarů, o rok později pak naftová pole v Dubaji za 900 milionů dolarů. V informacích pro média koncern psal, že smlouvy uzavírá v rámci Nové hedvábné stezky s plnou podporou čínské vlády.

Projekt Hedvábná stezka 21. století a skupina 16+1 | Foto: Český rozhlas

Spojení s Českem a Hradem

Velkou pozornost věnuje CNN spojení Jie Ťien-minga s Českou republikou. Popisuje kontrast mezi politikou prezidenta Václava Havla, který kladl důraz na lidská práva, do Prahy zval čínské disidenty, za přítele měl dalajlámu, a postoji prezidenta Miloše Zemana.

„Jie byl potichu jmenován do funkce Zemanova ekonomického poradce, ohlášeno to bylo až šest měsíců poté,“ píše se v profilu čínského byznysmena. CNN také připomíná pátrací akci Zemanova kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

CEFC si před časem vybrala Česko jako sídlo svých evropských aktivit, zároveň tu koupila podíly v několika firmách.

Má je například v aeroliniích Travel Service, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalový klub Slavia Praha i stadion v Edenu či nemovitosti jako dva luxusní pražské hotely a komplex Florentinum.

Čínský vliv ve zprávě kontrarozvědky

O čínských aktivitách v Česku informovala ve své výroční zprávě za rok 2017 Bezpečnostní informační služba (BIS). Kontrarozvědka varovala, že v tuzemsku loni výrazně vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. Nátlakové metody k prosazování čínských zájmů ale využívali i kariérní diplomaté, upozorňuje BIS.

Čínský přístup je z toho důvodu podobně hybridní jako v případě Ruska. Čína se podle BIS snaží prostřednictvím „českých entit“ narušit jednotnou politiku Evropské unie.

Zpravodajsky Číňané cílí na české silové resorty a klíčové sektory, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie. Věnují se také ekonomické a vědeckotechnické špionáži.

Prezident Zeman však výroční zprávu označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“, tedy neúspěšné lidi, žabaře bez odvahy nebo šmíráky. „Když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé,“ podotkl.

Zeman Čínu ve své funkci již čtyřikrát navštívil, příští rok v dubnu se do země chystá popáté, a to právě na summit o Hedvábné stezce. Letos v listopadu v Šanghaji Zeman řekl, že výstavba Hedvábné stezky bude příležitostí pro české stavební a železniční firmy, protože základem stezky je vysokorychlostní železnice.

Český prezident Miloš Zeman a čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu. | Foto: Reuters

Pád CEFC

Na začátku letošního roku měla firma majetek v hodnotě 3,2 miliardy dolarů po celém světě včetně kancelářských prostor v Hongkongu a apartmá v Trump Tower na Manhattanu. Zaměstnávala 50 tisíc lidí.

Kvůli vysokému zadlužení ale letos původně soukromá skupina CEFC letos upadla do problémů. Po překotném vývoji na jaře výkon akcionářských práv nad CEFC Europe převzala CITIC Group, která je státní firmou. Skupina CITIC založila v Česku společnost CITIC Europe jako platformu pro svoji expanzi v Evropě.

Rozsudek nad Hoem

V říjnu se Jie Ťien-mingovo jméno objevilo v souvislosti s kauzou Wang San-jüna, bývalého nejvyššího představitele čínské komunistické strany v provincii Kan-su. Od šéfa CEFC měl brát úplatky.

O CEFC se v týdnu psalo i v souvislosti s rozsudkem nad Patrickem Hoem, který šéfoval neziskovému křídlu společnosti a dříve byl i hongkongským ministrem vnitra.

Soud v New Yorku ho ve středu shledal vinným v sedmi z osmi obvinění: jde o uplácení afrických politiků a představitelů OSN, praní špinavých peněz a pašování zbraní do krizových oblastí. Výše trestu zazní v březnu, hrozí mu ale až třicet let vězení.