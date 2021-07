Jihoafrická vláda poslala do ulic vojáky, chce uklidnit nepokoje po uvěznění exprezidenta Zumy

Jihoafrická republika v pondělí vyslala do ulic armádu, a to ve snaze zmírnit násilné protesty po uvěznění bývalého prezidenta Jacoba Zumy. Nepokoje propukly minulý týden v Zumově domovské provincii KwaZulu-Natal, o víkendu se rozšířily i do provincie Guateng, kde leží největší město země Johannesburg. Přes 200 protestujících policie zatkla, nejméně šest lidí zemřelo.

