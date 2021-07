Exprezident Jihoafrické republiky Zuma se nevydal policii, soud rozhodnutí o trestu přezkoumá

Stovky stoupenců v neděli přišly podpořit bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumu, který se měl do neděle vydat policii a nastoupit 15měsíční trest vězení. Odsoudil ho k němu tento týden ústavní soud za pohrdání justicí, protože nespolupracoval při vyšetřování korupce spojované s jeho vládou. Pretoria 20:31 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý jihoafrický prezident Jacob Zuma v neděli promluvil ke svým stoupencům | Foto: Rogan Ward | Zdroj: Reuters

Na to, aby se vydal Zuma policii, mu soud dal pět dní, termín vypršel v neděli. Zuma ale v sobotu vznesl k ústavnímu soudu požadavek o přezkoumání rozhodnutí a soud oznámil, že ho projedná 12. července.

Jihoafrický ústavní soud poslal exprezidenta Zumu na 15 měsíců do vězení. Pohrdal podle něj justicí Číst článek

Exprezidenta vyšetřuje zvláštní komise, která prověřuje případy korupce z doby, kdy byl viceprezidentem a pak z jeho prezidentského mandátu v letech 2009 až 2018. Vyslechla už několik svědků. Zuma se dostavil pouze jednou, zbylá předvolání ignoroval. Považuje komisi za zaujatou a vyšetřování za vyřizování politických účtů.

K Zumovu domu v Nkandle v provincii KwaZulu-Natal v neděli přišlo několik set lidí odhodlaných podle agentury AP bránit exprezidenta před zatčením. Do města dorazila i delegace vládního Afrického národního kongresu, která chtěla Zumu přimět, aby se podřídil soudnímu rozhodnutí.

Zuma před fanoušky zopakoval, že se nebojí jít do vězení, protože už byl vězněn za vlády apartheidu. „Šel jsem do vězení, když jsem bojoval za svobodu a právo, a vypadá to, že musím znovu začít od nuly a bojovat za svobodu znovu. Nikdo mi má práva nemůže vzít proto, že si myslí, že rozumí zákonům. Ti, proti nimž jsem za svobodu bojoval, se otáčejí v hrobech,“ řekl v jazyce Zulů.

Dodal, že ústavní soud požádal, aby byl trest buď zrušen, nebo zkrácen. Jeho nadace oznámila, že exprezident bude také usilovat o vydání zákazu své zatčení.