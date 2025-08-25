Jihokorejský prezident chce denuklearizovat KLDR. ‚Je to výsměch,‘ odpovídá Kimova sestra
Jihokorejský prezident I Če-mjong chce obnovit dialog se Severní Koreou, která, jak doufá, přijme jeho třífázový plán na denuklearizaci. Hlava státu ale nedostala z Pchjongjangu pozitivní reakci. „Není možné toho dosáhnout, mají skrytý motiv,“ uvedla Kim Jo-čong, vicepředsedkyně vládnoucí strany a sestra vůdce Kim Čong-una.
Prezident I mluvil o snaze ukončit severokorejský jaderný program už při své inauguraci letos v květnu.
Tehdy mluvil jen obecně, konkrétnější plán představil až minulý týden v rozhovoru s japonským deníkem Yomiuri Shimbun, tedy jen pár dní předtím, než se ve Washingtonu D.C. setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potkat se mají v pondělí.
„Naším cílem je denuklearizovat celý Korejský poloostrov, ale toho nedosáhneme jenom tím, že o tom budeme mluvit,“ cituje z rozhovoru časopis Newsweek.
Přišel proto se třemi fázemi, kterých je potřeba dosáhnout. „V první fázi musíme zmrazit vývoj jaderných zbraní a raket. V druhé fázi jejich počet snížíme a ve třetí fázi zamíříme k denuklearizaci,“ uvedl.
Poté by zemi, se kterou je Jižní Korea od konce korejské války v 50. letech ve válečném stavu, poskytl ekonomickou pomoc. Jak uvedl už v květnu, měla by být vysoká, aby „výrazně posílila severokorejskou ekonomiku a zlepšila kvalitu života jejích lidí,“ cituje ho Le Monde.
„Musíme hledat a já věřím, že najdeme cestu k mírové koexistenci, kde si vzájemně nejsme hrozbou, uznáváme a respektujeme se a můžeme společně prosperovat,“ dodal. Vyjádřil také přání obnovit dohodu z roku 2018 o zastavení vojenské aktivity na hranicích.
Jeho návrh přichází v době, kdy stále panuje vysoké napětí mezi zeměmi. To dosáhlo vrcholu za vlády předchozího prezidenta Jun Sok-jula. Tehdy byla ukončena oficiální komunikace mezi zeměmi, KLDR následně zničila silnici propojující oba státy a zároveň označila Jižní Koreu ve své ústavě za nepřátelský stát.
Na začátku srpna se navíc autoritářská vláda zavázala k rychlejšímu jadernému zbrojení – důvodem bylo vzájemné vojenské cvičení mezi Spojenými státy a Jižní Koreou.
KLDR nemá o zlepšení vztahů zájem
V podobném stylu se nesla i reakce na rozhovor s jihokorejským prezidentem. „Jihokorejští lídři pokračují v neustálých řečech o míru a zlepšených vztazích, ačkoliv si jsou dobře vědomí toho, že je nemožné ho dosáhnout,“ řekla Kim Jo-čong, sestra vůdce Kim Čong-una, která má vysoké postavení ve vládnoucí Korejské straně práce.
„Mají skrytý motiv na konečný přesun zodpovědnosti za neúspěch obnovy vzájemných vztahů na KLDR,“ domnívá se.
Severní Korea podle ní nemá žádnou touhu zlepšit vzájemné vztahy, dodává server zaměřený na zprávy ze Severní Koreje NK News. Její slova potvrdila sobotní zkouška nových protiletadlových střel, které Kim Čong-un osobně přihlížel.
O obnovení komunikace s Pchjongjangem a debatách o denuklearizaci mluvil i Donald Trump. Předchozí jednání mezi Trumpem a Kimem, kteří se do sebe podle slov amerického prezidenta „zamilovali“, skončily neúspěchem v roce 2019. Následně se změnila i rétorika obou lídrů a začali se vzájemně urážet.
Nové snahy USA o denuklearizaci země by Severní Korea podle Kim Jo-čong proto brala jako výsměch. „Pokud USA nepřijmou změněnou realitu a budou trvat na neúspěšné minulosti, tak setkání KLDR-USA zůstane pro Spojené státy jen v rovině přání,“ cituje ji Deutsche Welle.