USA se připravují na státní pohřeb zesnulého prezidenta Cartera, smuteční řeč přednese Biden

Do washingtonské katedrály dorazí všichni žijící bývalí prezidenti, tedy Bill Clinton, George Bush junior, Barack Obama i Donald Trump. Smuteční řeč přednese současný prezident Joe Biden. Česko bude na pohřbu reprezentovat velvyslanec Miloslav Stašek.

5:49 Carterova politika se projevila jako dobrá až po jeho odchodu, hodnotí publicista exprezidentův odkaz Číst článek

Do katedrály přiveze rakev s ostatky Jamese Cartera vojenský průvod z Kapitolu, kde se s 39. prezidentem rozloučily tisíce lidí. Po přibližně hodinovém obřadu se vydá smuteční kolona na leteckou základnu, odkud se tělo prezidenta Cartera vrátí do jeho domovské Georgie. Při soukromém pohřbu pak spočine na rodinné farmě ve městě Plains vedle jeho manželky Rosalynn.

Rozloučení nejprve provázely několik desítek metrů dlouhé fronty uvnitř návštěvnického centra budovy Kongresu. V odpoledních hodinách už se zástup lidí, kteří chtěli vzdát poctu 39. prezidentovi Spojených států, táhl i venku před Kapitolem.

Příklad laskavosti

Například pro pana Marca, rodáka ze státu Ohio, který se přistěhoval do nedalekého Marylandu, byl Jimmy Carter první prezident, pro kterého hlasoval, když mu bylo 18. Pamatuje si ho nejen jako dobrého prezidenta, ale hlavně slušného člověka, přívětivého k lidem a velmi pokorného.

„Nikdy dřív jsem nešla vzdát úctu nějakému prezidentovi, ale když se dívám do blízké budoucnosti, tohle byl určitě člověk, který si to zaslouží, a proto jsem tady,“ říká paní Lin, pro kterou byl Carter příkladem laskavosti a štědrosti. To pro ni bylo víc než jeho úspěchy a ztráty v politice.

Demokrat Carter se v prezidentském úřadu musel potýkat s nedobrým stavem ekonomiky či krizí kolem rukojmích v Íránu na přelomu 70. a 80. let. Podílel se však kromě dojednání míru mezi Izraelem a Egyptem i na dohodě o odzbrojení SALT II nebo dohodě o navrácení Panamského průplavu Panamě.

Přesto ve volbách v roce 1980 jasně podlehl republikánovi Ronaldu Reaganovi. Za své aktivity po skončení ve funkci obdržel Carter v roce 2002 Nobelovu cenu za mír.