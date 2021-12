Hongkong odsoudil čínského mediálního magnáta Jimmyho Laie. Výši trestu oznámí v pondělí

Soud v Hongkongu ve čtvrtek shledal mediálního magnáta Jimmyho Laie a dvě prodemokratické aktivistky vinnými v souvislosti s loňským shromážděním připomínajícím někdejší krvavé potlačení demonstrací na pekingském náměstí Tchien-an-men. Výši trestu tribunál vynese v pondělí, uvedla agentura AFP. Hongkong 7:06 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jimmy Lai už dříve odmítl obvinění, že by podněcoval lidi k účasti na nepovolené akci | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Jimmy Lai už dříve odmítl obvinění, že by podněcoval lidi k účasti na nepovolené akci. Stejně se vyjádřila bývalá novinářka Gwyneth Hoová a Tonyee Chowová, někdejší místopředsedkyně nyní rozpuštěné Hongkongské aliance na podporu vlasteneckých a demokratických hnutí, která každoroční vigilie na památku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men) v roce 1989 organizovala.

V Hongkongu se vigilie na památku zabitých konala pravidelně 4. června. Loni však hongkongská policie připomínku zakázala, což zdůvodnila opatřeními proti šíření koronaviru. Řada lidí však k Victoria Parku, kde se shromáždění pravidelně konalo, přišla. Policie později v souvislosti se shromážděním zatkla 26 aktivistů.

Rozsudek je poslední ranou pro hongkongské prodemokratické hnutí, poznamenala agentura Reuters a připomněla, že od loňského roku byla řada aktivistů zatčena, uvězněna nebo uprchla.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Peking ovšem svými kroky, včetně zavedení bezpečnostního zákona a změn hongkongského volebního systému, svobody postupně omezuje. Hongkongské úřady opakovaně popírají, že by omezovaly lidská práva a svobody, a Peking odmítá, že by zasahoval do života v Hongkongu.

Jimmy Lai byl už dříve odsouzen k čtrnáctiměsíčnímu trestu za organizaci a účast na nepovolených demonstracích v srpnu 2019. Stejně dlouhý trest pak dostal za uspořádání protestu 1. října 2019. Demonstranti při masových protestních akcích v roce 2019 varovali před omezováním svobod v Hongkongu ze strany pevninské Číny.