Šedivý: Moderní technika je tak výkonná, že vojáci jsou sice zranění, ale všichni přežili

Čeští vojáci v Afghánistánu jsou vybaveni moderní a výkonnou technikou, která může i za to, že všichni útok přežili. Navíc celé mise jsou monitorovány bezpilotními prostředky. Ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus to řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Praha 12:20 18. října 2018

Výcvik a příprava je jedna věc. Ale na druhou stranu, jak vojáci bojují s rutinou, aby i po týdnech bez útoku byli stále ve střehu?

Ta práce je svým způsobem monotónní, protože vojáci mají za prvé úkol připravovat se velmi detailně na další den nebo další misi, cestu doprovázení nějakých konvojů, případně operace mimo základnu. Ale pokud jsou na základně po ukončení toho denního úkolu, tak mají relativně omezené možnosti.

Jsou na té základně de facto pořád, ve stejném prostředí, mají k dispozici poměrně omezený rozsah svého soukromí, což je pravděpodobně jeden z největších problémů. Ale potom tráví čas tím, že třeba hodně sportují, posilují, můžou sledovat televizi, filmy a podobně. Ale že by na základně byl nějaký rušný společenský život, s tím nikdo počítat nemůže. Takže to je kombinace plnění povinností ve všech segmentech činnosti a potom volnočasová aktivita, která má poměrně omezené možnosti.

Jak to vypadá, když se jede ven ze základny na obhlídku? Co mají vojáci k dispozici pro zajištění svého bezpečí? Mluvili jsme o tom, že poslední případ se týká výbuchu vedle projíždějícího vozidla s vojáky.

Dneska máme poměrně velmi výkonné stroje, kterým se říká MRAP, což jsou kolová vozidla, která jsou v pancéřové, balistické i protiminové ochraně zesílená. Jsou to velmi výkonné stroje, které jsme obdrželi od Spojených států amerických. Vidíte sami, že pokus vozidlo zničit skončil sice zraněním vojáků, ale všichni to přežili, což si myslím, že je velmi významné.

MRAP Obrněné vozidlo MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) je vysoce výkonné lehce obrněné kolové vozidlo schopné ochránit posádku před výbuchy improvizovaných výbušných systémů IED (Improvised Explosive Devices). Má k tomu speciálně upravený podvozek.

Mají třeba vojáci informace o tom, že se někde chystá nějaký útok? Funguje nějaká zpravodajská služba nebo v tak nepřehledném prostoru, jako je Afghánistán, to nejde dobře předpovědět nebo zjistit?

Samozřejmě že existují zpravodajské zdroje ať už naše, nebo našich spojenců, kteří monitorují, pokud je to možné, okolí za a) základny a za b) toho prostoru, kde se má provést ona operace. Ale je potřeba také říct, že to prostředí je hodně složité a ne vždycky se podaří odhalit, že se třeba pohybují mezi místními obyvateli lidé, kteří tam nepatří. To jsou ti bojovníci Tálibánu, kteří přijíždí z nějakých vzdálených oblastí, provedou útok a pak se zase stáhnou zpátky.

Jak je to obrněné vozidlo ve spojení třeba se základnou? Monitoruje je někdo v tu chvíli například pomocí dronů, sledují, kudy auto jede, co se dělo předtím na tom místě, kudy projíždí?

Chtěl jsem doplnit, že celý proces již je dneska monitorován bezpilotními prostředky. Česká armáda má takzvané ScanEagle, což jsou bezpilotní prostředky, které jsme rovněž pořídili od Spojených států amerických, které provádí monitoring toho vlastního prostoru, kde se jednotka nachází, ale i vzdálenějšího okolí. Obraz je přenášen do centra a centrum potom může provádět krátké a velmi rychlé vyhodnocení, případně varovat jednotku, pokud dochází k nějakým nestandardním aktivitám v prostoru, kde se vojáci pohybují.

Drony fungují v tu chvíli, nebo monitorují oblast 24 hodin denně s tím, že se vyhodnocují rizika, že někde může být zapakované auto. Dělo se tam něco podezřelého okolo a tak dále?

Záleží na tom, jak je situace komplikovaná. Pokud je podezření, že dochází k nějaké takové činnosti, tak může docházet k tomu, že se prostor monitoruje i 24 hodin. Ale pokud to není nezbytně nutné, tak se monitoruje jen nějakou dobu před a v průběhu a možná dokonce i po, aby se zjistilo, jak se začíná to prostředí chovat potom, co naše jednotka odjíždí. Ale doba monitoringu je závislá na rozhodnutí velitele. Ale je potřeba vědět, že to nejsou jen naše prostředky, ale že je tam mají pochopitelně i Američané, kteří zavádí monitoring mnohem výkonnějšími prostředky, včetně satelitního snímkování, které se při porovnávání zjišťuje, jak dochází k některým změnám, mimo jiné co se znovu objevilo nebo zmizelo v prostoru, který je velmi významný, a to je celá základna Bagrám a okolí kolem ní. Takže nejsou to jen čeští vojáci a české prostředky, ale i prostředky našich aliančních partnerů.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mluvíte o moderní technice, jak vybavená je protistrana, tedy afghánští útočníci? Mají podobné prostředky?

Nemyslím si, že mají bezpilotní prostředky, ale víme například z aktivit, které předváděl Islámský stát a věřím, že i Tálibánci a i některé složky, které zůstaly z Al-Káidy, případně z Islámského státu na území Afghánistánu, že mohou použít i jednoduchá komerční zařízení, která lze použít i k vojenským účelům. Ale nemyslím si, že by měli nějaká velmi sofistikovaná zařízení. Oni používají tak, jak bylo ukázáno, velmi jednoduché i sebevražedné techniky, naložené auto trhavinou, které zničí i toho člověka. Případně může docházet i k odpalování na dálku, kde se používají například obyčejné mobilní telefony a ty iniciují nálož. Takže primitivní, ale v zásadě účinné.