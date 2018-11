Šedivý: Vyšetřování povede česká vojenská policie, afghánská justice nemá nad našimi lidmi žádné právo

Čeští a američtí vojáci jsou podle deníku The New York Times vyšetřováni kvůli úmrtí zbitého afghánského vojáka, jenž byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky. Někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý Radiožurnálu řekl, že incident bude vyšetřovat česká vojenská policie, protože vojáci podléhají české jurisdikci. Praha 17:50 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České vozidlo odolné proti výbuchu min (MRAP) v Afghánistánu | Zdroj: Armáda ČR

Můžete popsat, jak probíhá vyšetřování na afghánském území, pokud k něčemu takovému dojde?

Pokud je to vyšetřování, které může vést vojenská policie, tak ho provádí vojenská policie, která zpravidla je součástí daného kontingentu. Pokud by bylo nutné, aby bylo vyšetřování vedeno v nějakém rozsáhlejším rozměru, může se na území přesunout policejní tým z České republiky.

Častější ale je, že se vojáci, kteří jsou vyšetřováni, když vyšetřování není vázáno přímo na dané místo, přesunují do republiky a vyšetřování pokračuje v republice.

Poslechněte si rozhovor Věry Štechrové s bývalým náčelníkem Generálního štábu ČR Jiřím Šedivým o vyšetřování českých vojáků, kteří jsou společně s americkými kolegy podezřelí z úmrtí zbitého afghánského vojáka.

Když mluvíte o vojenské policii - byla by to vojenská policie NATO, nebo vojenská policie české armády?

Je to česká vojenská policie, která má takovou činnost za úkol v rámci misí, které jsou pod českou jurisdikcí. Když vysíláme vojáky, ale nejsme tam jenom my, ale i ostatní státy Severoatlantické aliance, pořád máme naše vojáky pod českou jurisdikcí a ne například pod afghánskou, jak se někdy vysvětluje.

Je možné, že smrt afghánského vojáka byla vyšetřována společně se smrtí českého psovoda Tomáše Procházky? Že by to měl na starosti jeden tým?

Musím říct, že informace jsou velmi kusé. Pokud je vyšetřování skutečně vedeno jako určitý problém, který začal tím, že ten voják - vrah, který zastřelil našeho vojáka - je v nějakém systému, potom může být i vyšetřování, jak byl zajat, jak byl přesunut do vazby kontingentu Severoatlantické aliance - v tomto případě pravděpodobně Američanů, případně našeho - a jakým způsobem tam potom vyšetřování probíhalo.

V daný okamžik, kdy bude potřeba ověřit, kdo ho vlastně zbil, nebo kdo mu způsobil nějaká vážná zranění, kterým později podlehl, bude vyšetřování pravděpodobně vedeno jako samostatný případ.

Pokud už byl afghánský voják, jak z informací vyplývá, předán z vazby NATO afghánským silám, znamená to, že vyšetřování smrti českého vojáka mohlo být ukončeno?

Nevím přesně, jestli bylo, nebo nebylo, ale ministerstvo obrany určitě vydá prohlášení se závěry vyšetřování, jako tomu bylo v minulých případech. Mám takový dojem, že se třeba ještě můžou dělat některé expertizy a vyhodnocování našich aktivit, zda byly v pořádku.

Ale myslím si, že to opravdu nebude souviset s vyšetřováním smrti afghánského vojáka už jenom proto, že tam je velký otazník, zda původci násilí na tom vojákovi nebyli přímo Afghánci a pak se vymluvili na Američany a na Čechy.

Pokud je afghánský voják ve vazbě NATO, jak se uvádělo, kdo všechno k němu má přístup?

Týmy vyšetřovatelů - znovu připomínám buďto Američané, nebo český tým. Ale nemá k němu přístup kdokoliv, jak by si někdo představoval. Je to normální vazba, která je samozřejmě specifická tím, že je například na nějaké základně.

Ale musím upozornit, že vlastní trestní řízení a soud jsou afghánské. A afghánský soud vynese rozsudek. Takže předpokládám, že Američané a naši daného vojáka vytěžili, zjistili veškeré informace - mimo jiné i jeho případné napojení na Islámský stát nebo Tálibán - a k dalšímu řízení byl předán do afghánských rukou. Teď je otázka, v jakém byl stavu a co je realita a co může být jen jakási hra.

Pokud k incidentu, kdy byl nějak afghánský voják zbit, došlo na území základny NATO, jaké pravomoci má afgánská strana? Sahají tam?

Nemají tam pravomoci v plném rozsahu. Naši vojáci jsou případně souzeni pod českými zákony, stejně jako Američané pod americkými, a rozhodují české soudy. Tam nemá afghánská justice žádné právo. Ani afghánská policie nemá možnost vyšetřovat naše vojáky nebo dokonce je nějakým způsobem soudit.

To neznamená, že si neposkytujeme výpovědi a podobně, ale ve své podstatě veškeré kroky děláme my, protože máme naše vojáky pod naší jurisdikcí a nikdy jsme ji, pokud vím, nepředali pod jiný stát.

Napětí mezi oběma stranami, v podstatě spojenci, teď musí být veliké. Jaké kroky je potřeba udělat k jeho zmírnění? Je například běžné stáhnout zainteresované vojáky, vyměnit posádku a podobně?

Většinou se to dělá tak, že pokud došlo k nějaké takové nepravosti nebo dokonce trestné činnosti - a teď nespekulujme o tomto konkrétním případu, ale obecně -, tak se buď celá jednotka, nebo jednotlivci stáhnou z území daného státu a vyšetřování pokračuje. Mimo jiné právě proto, aby nebyli ovlivňováni prostředím, kde mise probíhá.