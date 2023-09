‚Nesnáším migranty.‘ Radikální hnutí Operace Dudula šíří svou xenofobní rétoriku napříč Jižní Afrikou

„Abych řekla pravdu, nesnáším migranty. Jak jen bych si přála, kdyby se sbalili a odešli z naší země,“ říká se slzami v očích 57 letá Dimakatso Makoenová.

Je těžké pochopit sílu její nenávisti, dokud nepromluví o svém drogově závislém synovi. ten užívá pervitin a nyaope, vysoce návykovou směs látek, která devastuje komunity napříč Jižní Afrikou.

Z prodeje drog obviňuje cizince, a právě proto jí Operace Dudula, radikální skupina založená na nenávistném postoji právě proti přistěhovalcům, dává naději na lepší budoucnost. „Je to jediná věc, která mě drží,“ svěřuje se reportérům BBC.

Hnutí tvrdí, že jejich nejnaléhavější obavou je příliv drog do komunit po celé Jižní Africe. Neexistují ale žádná data, která by prokazovala tvrzení, že by výhradně lidé cizí státní příslušnosti byli prodejci drog.

Zemřel někdejší náčelník kmene Zuluů a ministr vlády Nelsona Mandely Mangosuthu Buthelezi Číst článek

Statistiky ukazují, že v Jihoafrické republice (JAR) žije asi 3,9 milionů migrantů, kteří tak tvoří 6,5 procenta celkové populace, což zcela odpovídá mezinárodním normám.

Xenofobní rétorika, kterou používají veřejní činitelé, politici a především protimigrantské skupiny, ale podnítila mýtus, že je země migranty přehlcena. Průzkum z roku 2021 prokázal, že téměř polovina obyvatel 60 milionové Jižní Afriky věří, že v zemi žije 17 až 40 milionů přistěhovalců.

Hnutí překáží i legální uprchlíci

Nigerijský obchodník z Johannesburgu byl terčem násilí ze strany členů Operace Dudula. „Musíš zpátky do Nigérie. My jsme Dudula, my jsme Jihoafričané,“ křičely na muže dvě ženy, když ho napadaly elektrickým paralyzérem.

„Chodím v této zemi k volbám, jsem tu občanem. Nikdy jsem neviděl nikoho chovat se takhle k druhým. Kdybych dělal něco nezákonného, deportujte mě. Ale já nic takového nedělám a teď nemohu zaplatit nájem,“ svěřuje se.

„Vyrůstali jsme v časech apartheidu, kdy to bylo mnohem lepší než teď. Zákon byl tehdy zákonem.“

Operace Dudula se původně zaměřovala na podezřelé pašeráky drog a podniky, které údajně ‚načerno‘ zaměstnávaly cizince, píše Al Jazeera. V současné době se ale z regionálních skupiny radikálů stává politická strana, jejíž cílem je příští rok kandidovat v celonárodních volbách. S násilím však nepřestávají.

BBC se připojuje ke komandu Operace Dudula. Muži v pickupech se chystají konfrontovat mosambického obchodníka. Jihoafrická pronajímatelka tvrdí, že nezaplatil nájem.

Mělo se jednat o vyjednávání, které se ale brzy proměnilo ve vyhrožování smrtí. Když se reportér BBC zeptá na jejich násilné chování, tvrdí, že prosazují zákon.

„Vyrůstali jsme v časech apartheidu, kdy to bylo mnohem lepší než teď. Zákon byl tehdy zákonem,“ říká Mandla Lenkosi, jeden ze členů razie.

Vlna reakcí

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa hnutí odsoudil a přirovnal jejich postupy k těm, které využíval režim apartheidu k utlačování černošských komunit.

Začíná summit uskupení BRICS na jihu Afriky. Jednat se bude o členství dalších zemí včetně Íránu a Kuby Číst článek

V roce 2019 prezident spustil Národní akční plán pro boj proti rasismu a xenofobii. Aktivisté ale vyžadují více.

„Jihoafričané obviňují ze svých problémů špatné lidi, ve skutečnosti by měli migranty obdivovat za jejich schopnost tu přežít,“ zdůrazňuje aktivistka Annie Michaelsová.

Zandidle Dabulová, představitelka hnutí Operace Dudula, reaguje na kritiku veřejnosti: „Nepropagujeme násilí a nechceme, aby si lidé přišli obtěžováni.“ Druhým dechem ale dodává, že se nemohou nechat převálcovat přistěhovalci a nic s tím nedělat.

V letošním květnu se stovky příznivců hnutí sešly, aby se zúčastnily první národní konference Operace Dudula v Johannesburgu, kde členové hlasovali o registraci hnutí jako politické strany.

Průvod plný jihoafrických vlajek, tance a zpěvu připomíná slavnost. Písničky, které zpívají, však nesou výhružný motiv: „Koupím trochu benzínu a zapálím uprchlíka.“

.