Úplatky ze Samsungu. Bývalého jihokorejského prezidenta odsoudili za korupci na 15 let

Bývalý jihokorejský prezident I Mjong-bak byl v pátek odsouzen k 15 letům vězení za korupci a zpronevěru. Úplatky měl dostat mimo jiné od firmy Samsung, uvedla agentura Reuters. Jde již o čtvrtého jihokorejského exprezidenta, jehož soud v této zemi za poslední dvě desetiletí poslal do vězení. I Mjong-bak obvinění odmítá s tím, že jde o „politickou pomstu". Soul 9:03 5. 10. 2018 (Aktualizováno: 11:30 5. 10. 2018)

I Mjong-bak, který stál v čele Jižní Koreje od února 2008 do února 2013, byl z úplatkářství, zpronevěry a dalších zločinů obžalován letos v dubnu. Stalo se tak jen tři dny poté, co byla v jiném korupčním skandálu odsouzena k 24 rokům vězení exprezidentka Pak Kun-hje, která do funkce nastoupila po I Mjong-bakovi.

Šestasedmdesátiletý exprezident byl shledán vinným mimo jiné ze zpronevěry 24,5 miliardy wonů (téměř 487 milionů korun) a přijetí úplatků od společnosti Samsung, jednoho z šéfů tajné služby a od bývalého zákonodárce. Soud v metropoli Soulu v pátek vyměřil exprezidentovi kromě trestu vězení i pokutu 13 miliard wonů (258 milionů korun). Trestných činů se dopustil v době, kdy byl prezidentem i předtím.

Úplatek od Samsungu I Mjong-bak podle obžaloby dostal za prezidentskou milost šéfovi firmy I Kun-hiovi. Ten byl v roce 2008 odsouzen za daňové úniky k podmíněnému trestu a pokutě a po udělení milosti se do čela Samsungu v roce 2010 vrátil.

Než se stal v roce 2008 prezidentem, byl I Mjong-bak známým byznysmenem a v letech 2002 až 2006 byl starostou Soulu. K jeho popularitě přispěla televize, která natočila jeho životní příběh. Vypracoval se totiž z chudého pouličního prodavače zmrzliny a rychlého občerstvení až na vysokého manažera ve společnosti Hyundai Group.

I Mjong-bak, který je od letošního března ve vězení, se pátečního soudu nezúčastnil. Mimo jiné ze zdravotních důvodů, ale údajně také na protest proti tomu, že proces byl živě přenášen v přímém přenosu.