Írán po třech měsících propustil jihokorejský tanker. Na svobodě už je také zadržený kapitán

Poskytovatel informací o námořním provozu MarineTraffic uvedl na webové stránce informaci, že loď Hankuk Chemi, která plula pod jihokorejskou vlajkou, v pátek ráno opustila u íránský přístav Bandar Abbás.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí sdělilo, že Írán propustil tanker i jeho kapitána. Plavidlo podle něj opustilo přístav brzy ráno místního času po dokončení administrativní procedury. Teherán dosud propuštění nepotvrdil.

Hankuk Chemi plul z petrochemických závodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, když na něj 4. ledna zaútočila ozbrojená jednotka íránských revolučních gard, donutila ho změnit kurz a zakotvit v íránském přístavu.

Írán akci zdůvodnil tím, že tanker znečišťoval Hormuzský průliv. Pozorovatelé ji však ve shodě označovali jako pokus o nátlak na Soul, aby uvolnil íránské miliardy dolarů v jihokorejských bankách, které vláda Jižní Koreje zmrazila v důsledku amerických sankcí proti Íránu.

Jihokorejská diplomacie nesdělila nic k podmínkám, za nichž bylo plavidlo propuštěno. Již v únoru Írán propustil většinu posádky.

Teherán a světové mocnosti by v pátek měly ve Vídni pokračovat v jednání, která mají přispět k ukončení protiíránských sankcí a zároveň přimět Teherán k dodržování dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Tato dohoda umožnila Íránu zbavit se mezinárodních sankcí výměnou za omezení svého jaderného programu. Bývalý americký prezident Donald Trump však dohodu v roce 2018 jednostranně vypověděl a na Írán opět uvalil sankce. Teherán v reakci na to o rok později přestal dohodu dodržovat.

