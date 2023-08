Jižní Korea zahájila evakuaci desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree kvůli obavám z tajfunu

První čeští skauti už opustili Světové skautské jamboree. Korejská vláda totiž s organizátory nařídila evakuaci tábořiště kvůli blížícímu se tajfunu Khanun. Ačkoliv jsou čeští skauti už v evakuačních autobusech, celý přesun provázely drobné komplikace, hlásí z místa zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Jakub Lucký. Soul 8:30 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skauti opouštějí tábořiště jamboree v evakuačních autobusech, jihokorejská vláda tak reaguje na blížící se tajfun | Zdroj: Profimedia

Podle zpravodaje Radiožurnálu přímo na místě, je česká skautská výprava v úterý ráno středoevropského letního času v evakuačních autobusech a přesunuje se společně na vojenskou akademii na předměstí Soulu. Tam mají skauti strávit několik dalších dní.

„Jihokorejští organizátoři slibují, že bude zajištěný náhradní program. Otázka je, nakolik budou tyto sliby reálně naplněné, protože ani samotná evakuace neprobíhala přesně tak, jak byla naplánována. Jedu s první českou výpravou a čekali jsme čtyři hodiny od toho času, kdy jsme měli být připraveni,“ popisuje z místa reportér Lucký.

První české oddíly ze Světového ⁦@skaut Jamboree⁩ jsou v autobusech. Evakuují se kvůli tajfunu na Vojenskou akademii na okraji Soulu. Jaký bude další program se uvidí, záleží to na korejských organizátorech. Víc na ⁦@Radiozurnal1⁩ během dne pic.twitter.com/npBgTypGNf — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) August 8, 2023

Na evakuaci z okresu Puan je nasazeno tisíc autobusů, které mají zhruba 36 tisícům skautům z více než 150 zemí světa, kteří v dějišti akce zůstávají, pomoci dostat se do bezpečí. Mladí skauti se do konce svého pobytu v Koreji přesunou do osmi měst a provincií. Většina z nich bude mít vlastní pokoj, nebo ho bude sdílet s jednou další osobou.

Skautské jamboree v Jižní Koreji se připravuje na evakuaci, přibližuje se k němu tropická bouře Khanun Číst článek

Evakuace je další komplikací pro jamboree, na němž už stovky skautů měly zdravotní potíže. Akce, které se celkem účastnilo 40 tisíc lidí, také čelila kritice kvůli špatné organizaci. „Je to poprvé za více než 100 let konání světových skautských jamboree, kdy jsme museli čelit tak složitým problémům,“ uvedlo vedení Světové organizace skautského hnutí (WOSM).

Kvůli obtížím už dříve své skauty z dějiště jamboree přemístily Británie či Spojené státy. Více než 400 českých skautů v místě zůstalo až do úterý. Na evakuaci jsou podle mluvčí české organizace Barbory Trojak dobře připraveni a na předčasný odlet domů se nikdo z Čechů nechystá.

„Jamboree tímto nekončí. Očekáváme klidný odjezd a v Soulu pokračování našich dobrodružství, i když v pozměněné formě,“ řekla Trojak v pondělí. Závěrečný ceremoniál se podle ní uskuteční podle původního plánu 11. srpna v hale v Soulu.