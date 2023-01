Extrémní mrazy zasáhly východní Asii. Jižní Korea ruší lety, Japonsko očekává téměř metr sněhu

Japonští meteorologové varovali, že v některých částech země by do středečního rána mohl napadnout téměř metr sněhu. S extrémními mrazy se potýká i Čína, o víkendu v nejsevernějším čínském městě Mo-che naměřili teplotu minus 53 stupňů Celsia, napsal zpravodajský server BBC News.

Jižní Korea v úterý oznámila zrušení 466 domácích letů a deseti mezinárodních letů, které směřovaly na letiště na turistickém ostrově Čedžu či měly vzlétnout z něj. Ranní teploty v jihokorejské metropoli Soulu klesly na minus 16,4 stupně Celsia a na severu země až k minus 25,5 stupně Celsia. Pro jižní části země, včetně ostrova Čedžu, bylo v úterý hlášeno husté sněžení a silný vítr.

Meteorologové vydali varování před studeným počasím pro téměř celou Jižní Koreu. Jihokorejská agentura Jonhap informovala o zrušení stovek trajektových spojů po celé zemi.

Temperatures are expected to drop to once-in-a-decade levels tomorrow in many parts of Japan.

