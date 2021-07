‚Horké linky‘ na korejském poloostrově opět fungují. KLDR a Jižní Korea oznámily obnovení komunikace

‚Jako první byly evakuovány dívky.‘ Afghánky prchají před hrozbou sexuálního otroctví Tálibánců

„Ptají se po členech rodiny. Jeden z velitelů Tálibánu nám řekl, že si dívky starší 18 let nesmíme nechávat – je to hřích a musí se provdat,“ popisuje otec dvou dcer, kterým nebylo 25 let.