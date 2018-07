Právě teď máme skvělou příležitost dospět ke shodě, zní z jihokorejského ministerstva pro sjednocení

Jihokorejská vláda má už skoro padesát let jeden zvláštní resort - ministerstvo sjednocení. Jeho lidé se snaží napravit vztahy se Severní Koreou a konečným cílem je vznik společného státu. Severokorejský diktátor Kim Čong-un nyní naznačuje ochotu vzdát se atomových zbraní a mezi úředníky ministerstva proto vládne optimismus. Od zpravodaje z místa Soul 19:00 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon (třetí zprava) na setkání se zástupci severní Koreje | Foto: Photo by Joint Press Corps/South Korea Ministry of Unification/AFLO | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Myslím, že severokorejský vůdce Kim Čong-un přehodnotil svůj dosavadní přístup a opravdu k jadernému odzbrojení přistoupí. Důležité je, jak se budou vyvíjet jednání mezi KLDR a Spojenými státy. My se mezitím pokusíme prohloubit vztahy mezi Korejemi. Je to mimo jiné i vzájemná důvěra, co by mohlo Kima přesvědčit, aby se jaderných zbraní doopravdy vzdal,“ říká reportérovi Radiožurnálu O Čung-sok z ministerstva sjednocení.

Poslechněte si Reportáž Václava Jabůrka z Jižní Koreje

Vláda v Soulu chce s KLDR co nejdřív navázat obchodní spolupráci. Jih by tím mohl odvrátit hrozící úpadek své ekonomiky, kterou trápí vysoká nezaměstnanost.

„Jak jistě víte, Severní Korea má bohaté přírodní zdroje. Ale schází jí ty ekonomické - nemá kapitál na další rozvoj. Jižní Korea má zato technologii i dost peněz, které bychom mohli vydat na rozšíření těžby na severu,“ doplňuje O Čung-sok.

Prioritou zůstává také definitivní ukončení korejské války. Obě země v roce 1953 uzavřely jen příměří a Soul nyní chce zahájit jednání o podpisu mírové dohody. Vláda prezidenta Mun Če-ina chce, aby se do jednání zapojily kromě Korejí i Spojené státy a ideálně také Čína.

O Čung-sok to po singapurském summitu Američanů a Sevekorejců vidí optimisticky. „Věřím, že je Jižní Korea schopna dosáhnout mírové dohody, do které budou zapojeny celkem tři čtyři státy. Čekali jsme na dobu, kdy bude možné zahájit jednání. A myslím, že právě teď máme skvělou příležitost usednout k prvním rozhovorům a dospět ke shodě.“

Samotný mír ani případné sjednocení mnoho Jihokorejců příliš nezajímá. Vidět je to i při odchodu z ministerstva. Před bílým plotem vládní budovy denně posedávají desítky lidí, kteří po vládě chtějí jen jedno: sociální jistoty.

Většina demonstrantů patří k odborům. Dělníci od prezidenta Mun Če-ina požadují vyšší minimální mzdu, která je teď v přepočtu kolem 150 korun na hodinu. Vláda už ji částečně zvedla a slibuje, že to udělá i v dalších letech.

Jak ale doplňuje deník Korea Joongang, čistý příjem lidí to nezměnilo. Munovi ministři totiž do hrubé mzdy nově započítali i zaměstnanecké výhody, které firmy automaticky strhávají z platu.