Jižní Korea má za jeden den třetího prezidenta. Po dvou rezignacích do funkce nastoupil ministr školství

TikTok dostal v EU pokutu 530 milionů eur. Sankce je za nedostatky při ochraně uživatelských údajů

Irská Komise pro ochranu údajů, která jedná jménem EU, zároveň TikToku nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do pořádku, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny.