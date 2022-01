Útěk do KLDR. Neznámý člověk přešel demilitarizovanou zónu mezi Jižní a Severní Koreou

Neznámý člověk překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje do KLDR. Oznámila to v neděli jihokorejská armáda, která uvedla, že do Severní Koreje vyslala žádost o zajištění bezpečnosti pro tuto osobu. Pchjongjang podle ní zatím nereagoval. Případy zběhnutí z Jižní Koreje do totalitní Severní Koreje jsou vzácné. Agentura AP uvedla, že výjimečné jsou také případy útěku přes demilitarizovanou zónu, která obě země odděluje.

