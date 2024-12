Rozkaz k vyklizení parlamentu vydal přímo jihokorejský prezident, přiznal velitel speciálních sil

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol požádal po vyhlášení stanného práva velitele speciálních sil, aby jeho jednotky pronikly do budovy parlamentu a vyvedly z ní poslance. Parlamentnímu výbor, který se okolnostmi stanného práva zabývá, to podle agentury Reuters řekl velitel těchto sil. Mluvčí vlády varoval, že odvolání prezidenta by mohlo vytvořit vládní vakuum v zemi.

