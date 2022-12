Jižní Korea zvažuje pořízení jaderných zbraní. Konečné slovo budou mít USA, ve hře je i reakce Číny

Ve světě možná přibyde další, konkrétně 10. jaderná velmoc. Mohla by se jí stát Jižní Korea. Podle posledních průzkumů by pořízení jaderných zbraní podpořilo přes 70 procent obyvatel země. Zřejmě se jedná o reakci na stále výhrůžky ze strany Severní Koreje (KLDR). Soul 21:32 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dá se čekat, že pokud dojde k pořízení jaderných zbraní Soulem, Čína velmi tvrdě zareaguje (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Konečné slovo, které rozhodne o pořízení jaderných zbraní, bude mít 300 poslanců jihokorejského Národního shromáždění. Fakticky zelenou, anebo naopak stopku tomuto plánu vystaví Spojené státy americké.

Jde o mimořádně citlivou záležitost, protože se v podstatě jedná o přiznání, že nátlak Soulu a Washingtonu na Severní Koreu dlouhodobě nefunguje.

Dá se také čekat, že pokud dojde k pořízení jaderných zbraní Soulem, Čína velmi tvrdě zareaguje.

Čína to ukázala směrem k Jižní Koreji už před šesti lety, kdy doslova ořezala dovoz jihokorejského zboží do své země. Byla to tehdy odpověď na to, že Soul nakoupil moderní výkonné verze amerického obranného systému.

Aktuálně si 55 procent Jihokorejců myslí, že do deseti let už nebude největším ohrožením jejich země KLDR, nýbrž právě Čína. A to i přesto, že Čína je momentálně nejdůležitějším obchodním partnerem Jižní Koreji.

Nedůvěra v USA

Sousedé Jižní Koreji zatím mlčí, nápad rezonuje spíše v médiích a také v dlouhých chodbách jihokorejského parlamentu.

Část jihokorejských politiků sice chválí Spojené státy za vojenské spojenectví, ale současně pochybují, že v případě útoku z KLDR se Washington rozhodne pro ráznou odpověď.

Všeobecně se soudí, že Spojené státy se budou spíše snažit Jihokorejce přesvědčit k nákupu dalších, ještě sofistikovanějších vojenských systémů, ale nejaderných, než znovu riskovat roztržku s Čínou.

Na druhou stranu sedmdesátiprocentní podpora v jihokorejské populaci je bezprecedentní číslo, protože tradičně se lidé v této zemi staví k jaderným zbraním velmi chladně.

Jsou v tom podobní Japoncům, veřejné průzkumy proto až dosud vyznívaly pokaždé velmi pacifisticky. Momentální změnu však dobře ztělesňuje i nový jihokorejský prezident Jun Sok-jol.

Tvrdá reakce Číny

Zástupci americké armády i američtí zákonodárci variantu Jižní Koreji s jadernými zbraněmi podporují mnohem zdrženlivěji právě kvůli Číně.

V roce 2016 předvedla Čína velmi tvrdou reakci. Embargo na dovoz tehdy dočasně postihlo jihokorejské automobilky, také výrobce energetických komponentů anebo loďaře. Soul tehdy přiznal, že to jeho ekonomika velmi silně pocítila.

Navíc přes všechny problémy na ose Peking-Washington to poslední týdny vypadá na alespoň částečné oteplování vztahů mezi Čínou a Spojenými státy.

A Korejský poloostrov potřebuje páru upouštět, ne ji přidávat. Napětí je tam už teď mimořádné.

I proto se třeba komentáře singapurských nebo japonských médií přiklánějí k tomu, že Spojené státy budou zřejmě prosazovat spíše častější společná vojenská cvičení anebo modernizaci obranného raketového systému, než že by podpořili jaderný nápad jihokorejské armády.