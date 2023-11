Vypuštění jihokorejského špionážního satelitu se odkládá kvůli počasí. Vynést ho má raketa od SpaceX

Jižní Korea hodlá na základě kontraktu se společností SpaceX vypustit do roku 2025 pět svých špionážních satelitů. První start by se podle úterního vyjádření jihokorejského ministerstva obrany mohl místo ve čtvrtek uskutečnit v sobotu, jisté to ale není. V současné době spoléhá Soul při monitorování aktivit sousední nepřátelské Severní Koreje převážně na americké špionážní družice.

KLDR oznámila úspěšné vypuštění špionážního satelitu. USA to odsoudily Číst článek

KLDR oznámila vypuštění svého prvního špionážního satelitu před několika dny. V úterý severokorejská média napsala, že si vůdce země Kim Čong-un prohlédl fotografie Bílého domu, Pentagonu a amerických letadlových lodí na námořní základně Norfolk pořízené severokorejským satelitem.

Předtím severokorejská média uvedla, že satelit pořídil i snímky měst a vojenských základen v Jižní Koreji, na Guamu či v Itálii. Pchjongjang nicméně žádné záběry nezveřejnil, což u analytiků a zahraničních vlád vyvolává otázky ohledně kapacit nové družice, napsala agentura Reuters.

Severní Korea se o vypuštění svého prvního špionážního satelitu pokusila letos v květnu a v srpnu, oba starty však selhaly. Napotřetí se Severní Koreji dostat satelit na oběžnou dráhu kolem Země podařilo. Jihokorejská armáda uvedla, že na základě své analýzy dospěla k názoru, že severokorejská družice vstoupila na orbitu. Bude ale potřeba více času, aby se potvrdilo, že družice řádně funguje, dodal Soul.

„Není důvod pochybovat o tom, že satelit dokáže zachytit rozsáhlé oblasti nebo válečné lodě,“ prohlásil expert na satelitní zobrazování Dave Schmerler ze Střediska Jamese Martina pro studia nešíření jaderných zbraní. „Užitečnost těchto snímků ale závisí na tom, na co je chtějí použít,“ dodal.

Pro záběry použitelné v konfliktu by KLDR potřebovala vypustit mnohem víc satelitů, aby měla zajištěné častější přelety nad klíčovými místy, podotkl Schmerler. Pchjongjang podle něj na tom nyní pracuje.