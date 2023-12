Jižní Korea vyslala do vesmíru první špionážní družici. Startovala dva týdny po té severokorejské

Jižní Korea v pátek do vesmíru úspěšně vypustila svůj první špionážní satelit. S družicí, která dokáže podle agentury AFP sledovat aktivity Pchjongjangu, se do kosmu po 19.00 SEČ vydala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Start se uskutečnil necelé dva týdny poté, co Severní Korea poprvé vyslala na oběžnou dráhu svou vlastní špionážní družici.

Raketa v rámci mise Korea 425 vynesla na orbitu celkem 25 kosmických plavidel včetně korejského satelitu, vybaveného zařízeními pro optické a infračervené pozorování. Soul plánuje do konce roku 2025 vypustit další čtyři družice, které budou vybaveny pokročilejšími radary se syntetickou aperturou.

V pátek vynesená korejská družice se podle jihokorejské agentury Jonhap bude pohybovat na oběžné dráze ve vzdálenosti 400 až 600 kilometrů od zemského povrchu, přičemž dokáže zaznamenat objekty o velikosti pouhých třiceti centimetrů.

A SpaceX Falcon 9 rocket carrying South Korea's first spy satellite launched from California's Vandenberg Space Force Base, after North Korea successfully launched its own military reconnaissance satellite last month https://t.co/kBxJTjciWC pic.twitter.com/5UHolr9UA5