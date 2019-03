Čtveřice mužů instalovala skryté kamery do jihokorejských motelů. Nonstop záznam vysílali živě

Čtyři muži byli ve středu zadrženi jihokorejskou policií kvůli tomu, že instalovali miniaturní kamery do motelových pokojů. Schovávali je do stojanů na fény, zásuvek nebo televizních boxů. Informoval o tom portál The Korean Herald s odvoláním na jihokorejskou policii. Kamery byly nalezeny celkem ve 42 pokojích v deseti městech.

Záznamy pořízené těmito kamerami muži živě přenášeli na internetu. Služba byla podle policie v provozu od listopadu 2018. Za tu dobu bylo uveřejněno 803 ilegálně natočených videí a internetová stránka, na kterou byly umísťovány, měla přes čtyři tisíce členů.

K dispozici byl 24 hodin denně živý záznam a pro „prémiové“ členy, kteří si měsíčně zaplatili 44 dolarů, se otevřel ještě doplňkový obsah, kde měli například možnost se k videům vracet a přehrávat si je opakovaně. Skupině mužů se na tomto počinu podařilo celkem vybrat více než šest tisíc dolarů.

„Policie bude přísně zacházet se zločinci, kteří sdílejí ilegální videa a silně tak narušují lidskou důstojnost,“ uvedl pro deník The Korean Herald příslušník soulské metropolitní policie. Mužům hrozí až pět let vězení a pokuty.

Jihokorejská spycam epidemie

V Jižní Koreji nejde o první případ tohoto druhu. Během posledních pěti let prudce stoupl počet případů nelegálního natáčení lidí bez jejich vědomí – často na takových místech, jako jsou zkušební kabinky v obchodech či dámské toalety. Že byly tentokrát zabírány páry, je celkem neobvyklé. Jenom v roce 2017 bylo v souvislosti s podobnými aktivitami zatčeno přes pět tisíc lidí. Pouze dvě procenta z nich ale nakonec skutečně zůstala ve vězení.

Zrovna v pondělí soulská vláda na tuto epidemii zareagovala a vydala návod, jak se chovat v případech, že se s tímto zločinem setkáte – jednak pro jeho oběti, ale i pro úředníky a policisty. Obětem radí, aby se snažily najít důkaz, ideálně právě skrytou kameru, případně si zapamatovaly člověka, který je natáčí. V případě, že už najdou video uveřejněné, je důležité, aby si uložily jeho odkaz a pořídily snímky obrazovky.