Uplácela severokorejskou tajnou policii tunami rýže, obvinili Jihokorejci uprchlici z KLDR

"Paní A" usilovala o návrat na Sever a 130 tun rýže mělo zajistit, aby ji tajná policie za útěk z rodné země neztrestala, tvrdí jihokorejská prokuratura. Za porušení zákona o národní bezpečnosti hrozí obviněné trest až 10 let odnětí svobody, informoval v pondělí server NK News. 49letá žena při výslechu vypověděla, že se toužila znovu shledat se svým synem. Soul 6:15 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rýže je v Severní Koreji velmi žádanou potravinou. Pro mnohé Severokorejce je zároveň potravinou nedostatkovou - což ovšem neplatí pro elity vládního režimu (ilustrační snímek). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dvě objemné zásilky doprovázené čínským zprostředkovatelem, dvě nezákonná překročení hranice Číny a KLDR. 65 tun poprvé a 65 tun podruhé, dohromady 130 tun rýže v hodnotě cca 105 milionů jihokorejských wonů (přibližně dva miliony korun, pozn. red.).

Pro někoho obživa na dlouhé měsíce až roky, zato pro jiného možný lístek do vězení - tím spíš je-li oním živeným ministerstvo státní bezpečnosti v Pchjongjangu. Čili severokorejská tajná policie.

Případ 'paní A'

A právě tak tomu podle jihokorejských vyšetřovatelů bylo v případu "paní A" (celé jméno nebylo zveřejněno, pozn. red.). 49letá žena se narodila v Severní Koreji, odkud však před sedmi lety uprchla na Jih, kde se posléze usadila v provincii Kjonggi a začala podnikat.

Nyní ji prokuratura v Suwonu obvinila, že chystala útěk zpátky do KLDR a nechala za tamní tajnou policií propašovat už zmíněných 130 tun rýže. Úplatek v na Severu žádané potravině měl prý posloužit tomu, aby ministerstvo státní bezpečnosti přivřelo nad "paní A" oči a nevyneslo nad ní tvrdý trest za opuštění vlasti.

PROTI ZÁKONU z článku 5 : "jakákoli osoba, která připravuje nebo plánuje zločin" za účelem pomoci protivládnímu orgánu (rozuměj KLDR, pozn. red.) "bude potrestána odnětím svobody v maximální výši deseti let".

: "jakákoli osoba, která připravuje nebo plánuje zločin" za účelem pomoci protivládnímu orgánu (rozuměj KLDR, pozn. red.) "bude potrestána odnětím svobody v maximální výši deseti let". z článku 6: "Jakákoli osoba, která se inflitrovala z oblasti pod kontrolou protivládní organizace nebo do ní uprchla, (...) bude potrestána odnětím svobody v maximální výši deseti let."

Z pohledu jihokorejské legislativy, přesněji zákona o národní bezpečnosti: "paní A" byla oficiálně obviněna z dobrovolného napomáhání protivládnímu subjektu (rozuměj severokorejské vládě) a příprav útěku na jeho území.

Za synem na Sever?

Severokorejské ministerstvo podle vyšetřovatelů kontaktovala už počátkem loňského roku; zadržena byla letos, krátce poté, co prodala svůj dům v jihokorejské provincii Kjonggi.

Proč "paní A" tolik riskovala? Zatím s jistotou nevíme, něco málo však naznačil její výslech. Během něj uvedla, že doufala v opětovné setkání se svým synem, kterého zanechala na Severu, napsal server NK News, jenž o "paní A" toto pondělí informoval.

Připomněl také říjnovou zprávu jihokorejského ministerstva pro sjednocení, podle jehož poznatků se do KLDR vrátilo, ať už dobrovolně, či nikoli, 26 severokorejských uprchlíků z celkových přibližně 30 tisíc. Invididuální jména přitom Soul potvrdí jen tehdy, pokud se navrátilec objeví v severokorejských médiích - viz loňská kauza televizní hvězdy Čon Hje-song, známější pod jihokorejským jménem Lim Dži-hjun.

Ale také případ "paní A" je výjimečný, upřesnila pro NK News suwonská prokuratura. Jihokorejské úřady totiž nemají povědomí o tom, že by se některý uprchlík snažil o návrat do rodné země a přitom do Severní Koreje pašoval jídlo.