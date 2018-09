Pád letadla v Jižním Súdánu nepřežilo nejméně 18 lidí. Stroj byl československé výroby

Nejméně 18 lidí zemřelo po pádu letadla v Jižním Sudánu. Uvádí to tamní rádio Mirája. Stroj československé výroby Let 410 Turbolet spadl v mlze do řeky Nil nedaleko města Yirol. Naživu zůstali tři lidé. Zatím není jasné, co nehodu zavinilo.

Juba 16:23 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít