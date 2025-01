Jmenování amerického prezidenta proběhne v budově Kongresu. ‚Teple se oblečte,‘ vzkazuje Trump

Pondělní inaugurace nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa se neuskuteční jako obvykle před budovou Kongresu, nýbrž uvnitř, protože tradiční venkovní ceremoniál by mohl být kvůli očekávaným mrazům nebezpečný. Oznámil to v pátek samotný Trump, zatímco předpověď počasí pro Washington na den inaugurace slibovala teploty okolo deseti stupňů pod nulou. Washington 22:08 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každopádně, pokud se rozhodnete přijít, teple se oblečte!“ vzkázal Trump | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

„Jsou to nebezpečné podmínky pro desetitisíce policistů, krizových pracovníků, policejních psů a také koní a pro statisíce podporovatelů, kteří budou řadu hodin venku,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social. „Nechci, aby někdo přišel k újmě, nebo byl jakkoli zraněn,“ píše se v prohlášení.

Spojené státy podle meteorologů o víkendu zasáhne příliv arktického vzduchu, který přinese mrazivé podmínky i do jižních částí země. Ve Washingtonu se v pondělí po celý den čekají teploty pod bodem mrazu, přičemž pocitová teplota se bude držet pod minus deseti stupni Celsia, napsal deník The Washington Post. „Trumpova inaugurace bude nejspíše tou nejmrazivější od inaugurace prezidenta Ronalda Reagana v roce 1985, kdy byla taková zima, že se ceremoniál se složením přísahy přesunul dovnitř,“ uvedl v pátek ráno list.

Krátce na to Trump potvrdil, že po 40 letech se mimořádný průběh zopakuje. Svůj úvodní projev po složení prezidentské přísahy pronese v takzvané rotundě uprostřed budovy Kongresu. „Státníci a hosté budou pozváni do Kapitolu. Bude to velmi krásná zkušenost pro všechny,“ uvedl.

Agentura AP připomíná, že sál pod kupolí Kapitolu je pokaždé připravený jako alternativní dějiště inaugurace pro případ nepříznivého počasí. Běžně se událost, která je vyvrcholením procesu předání moci po prezidentských volbách, koná na pódiu na západní straně sídla Kongresu, přičemž na prostranství National Mall táhnoucím se na západ mohou být statisíce diváků. Po svém úvodním projevu nový prezident zpravidla vyráží v průvodu směrem k Bílému domu.

V pondělí se podle všeho v obvyklé podobě neuskuteční ani průvod po třídě Pennsylvania Avenue. Trump uvedl, že se po projevu v Kapitolu přesune za „davem“ na nedaleký stadion Capital One Arena. AP napsala, že není zcela jasné, jaké možnosti budou k dispozici pro zhruba 250 000 lidí, kteří měli lístky na sledování inaugurace z prostranství u Kapitolu, a pro další, kteří se chystali přijít na průvod.

„Každopádně, pokud se rozhodnete přijít, teple se oblečte!“ vzkázal Trump.