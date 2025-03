Joch: Trump není způsobilý ani na to být lídrem země třetího světa. Ale Američané v něj mají důvěru

„Naše hrdost je zpět, naše sebevědomí je zpět a americký sen je na vzestupu, silnější a lepší než kdykoliv předtím,“ prohlásil Donald Trump v úvodu svého projevu k oběma komorám amerického Kongresu. „Trump není způsobilý pro takhle závažný úřad v takhle krizové době,“ hodnotí jeho dosavadní působení v čele USA ředitel Občanského institutu, překladatel a publicista Roman Joch pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 16:51 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To, co se stalo v pátek 28. února v Oválné pracovně Bílého domu, bylo bezprecedentní,“ říká Roman Joch | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Trump ve svém prvním projevu v Kongresu komentoval také své vztahy s Volodymyrem Zelenským a předčítal části dopisu, v němž ukrajinský prezident mluví mimo jiné o „silném vedení prezidenta Trumpa“. „Pravděpodobně by uvítal ještě větší omluvu od prezidenta Zelenského, ale je zřejmé, že to vnímá jako vstřícné gesto,“ myslí si Joch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roman Joch, ředitel Občanského institutu a publicista

„To, co se stalo v pátek 28. února v Oválné pracovně Bílého domu, bylo bezprecedentní. Byla to chyba na obou stranách,“ myslí si publicista.

„Prezident Zelenskyj mohl být více taktický, ale pravdou je, že především viceprezident J. D. Vance zbytečně konfrontačně útočil. A pak se připojil i Donald Trump. Diplomaticky to měli ukončit před novináři a začít jednat za zavřenými dveřmi,“ pokračuje ve své analýze jednání mezi ukrajinským a americkým prezidentem.

Podle Jocha je Trump sice člověk, který prosazuje rozumnou hlavně vnitroamerickou politiku, jeho osobnost by ale mohla být problém. „On není způsobilý pro takhle závažný úřad v takhle krizové době, jako je ta dnešní a jaká ještě zřejmě bude. Ale Američané evidentně měli důvěru v jeho rozhodování,“ říká.

„Trump není psychologicky způsobilý být prezidentem nebo lídrem průměrné země ve třetím světě, natož prezidentem Spojených států,“ kritizuje Joch. Nejhorší rozhodnutí udělal podle něj tím, že zavedl tarify a cla, za která ale nakonec budou muset stejně zaplatit Američané.

Trumpův projev

Samotný Trumpův projev v Kongresu byla typická show, popisuje publicista. „Trump má zkušenosti s vystupováním před kamerou v televizi, umí bavit své diváky a posluchače,“ vysvětluje.

7:53 Švejnar: Trumpova cla jdou proti rozumu. Na světovou ekonomiku mohou mít katastrofální dopad Číst článek

„Na začátku se pochlubil dvěma věcmi, které jsou nesporné dosavadní úspěchy. A to je to, že imigrační krize, která se týkala ilegální imigrace na hranici s Mexikem, se zastavila. To se mu povedlo, možná proto, že imigranti se ho bojí mnohem více, než se báli prezidenta Joea Bidena a jeho vlády,“ upozorňuje Joch.

„A druhá věc, kterou se na začátku pochlubil, je to, že ukončuje programy speciálních preferencí pro příslušníky různých kolektivně definovaných entit, ať už na základě rasy, etnika a podobně,“ chválí.

V prezidentově projevu se ale objevila data, která byla v rozporu s realitou, uznává Joch.

„Vždycky poukáže na nějaký trend nebo na nějaký svůj záměr a pak ho zveličí. A pokud uvádí čísla, tak si v podstatě můžeme být jisti, že ta čísla jsou zveličená, ať už se týkají pomoci Ukrajině nebo teď imigrantů,“ dodává.

S jakým předchozím prezidentem USA můžeme Trumpovo chování srovnat? A jak se staví k současným nejmocnějším nedemokratickým vůdcům? Může jeho strategie proti Rusku zafungovat? A jak se po porážce ve volbách k jeho vládě staví zástupci Demokratické strany? Poslechněte si celou Osobnost Plus výše.