Joch: Zesílil kontrast mezi Kirkem a Trumpem. Hrozit odebráním licence televizím je nedůstojné
Desetitisíce lidí, včetně prezidenta Donalda Trumpa, se přišly na fotbalový stadion v Glendale v Arizoně rozloučit se zavražděným aktivistou Charliem Kirkem, kterého před 10 dny zastřelil útočník přímo při debatě na univerzitě v Utahu. „Kirkovi stoupenci, republikáni a konzervativci obecně, ho vnímají jako mučedníka,“ popsal pro Radiožurnál Roman Joch, politolog zaměřený na USA a předseda konzervativního Občanského institutu.
Řečníci vzpomínali na Kirkovu víru v Boha, také na jeho snahu prosazovat konzervativní hodnoty v americké společnosti. Co poslední rozloučení ukázalo o tom, jak se Amerika vyrovnává s vraždou Charlieho Kirka?
Bylo to pro Ameriku trauma, takováto vražda v přímém přenosu – člověka, který sice nezastával volený úřad, nebyl profesionální politik, ale byl politickou figurou, byl aktivistou, byl debatérem na univerzitní půdě.
„Tady se lámou charaktery.“ Na jedné straně Trumpovy široké koalice máme principiální konzervativce, na druhé straně jsou nacionalisté a populisté, kteří nemají takovou úctu k ústavním ochranám svobod, nastiňuje Roman Joch
Celá ceremonie více připomínala náboženské shromáždění, kolektivní vyznání víry, náboženský revival, než pohřeb, na jaký jsme zvyklí v Evropě. A pak tam byl i politický rozměr, když tam byl prezident a špičky americké federální vlády.
Poslední rozloučení trvalo několik hodin. Mezi řečníky na fotbalovém stadionu, jehož kapacita je 63 tisíc diváků, bylo mnoho republikánských i vládních politiků, jak jste říkal. Projevy byly prokládány hudbou, která často nesla křesťanskou tematiku. V souvislosti s vraždou Charlieho Kirka zaznívá už řadu dní, že to je mučedník. Zaznělo to koneckonců i včera od Donalda Trumpa. Posílil průběh posledního rozloučení právě tento dojem?
Určitě. Stoupenci Charlieho Kirka, republikáni a konzervativci obecně, ho vnímají jako mučedníka. Mučedníka jednak svobody projevu, svobody slova – byl s největší pravděpodobností zavražděn kvůli svým názorům. Vnímají ho jako mučedníka svého politického směru, své politické orientace, takže chtějí tento narativ ještě zesílit, možná i z politických důvodů.
Každopádně, i mnozí lidé, kteří nesdíleli jeho názory, se snaží pokud možno situaci nehrotit a zdůrazňovat, že vražda člověka kvůli jeho názorům je nepřijatelná. Například první reakcí výrazně levicové kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové, která se sama označuje za socialistku, bylo jednoznačné odsouzení vraždy, což je samozřejmě pro zdraví americké společnosti a demokracie velice dobré.
Manželka zavražděného Charlieho Kirka, Erika Kirková, řekla, že odpustila muži obviněnému z vraždy jejího manžela. Naopak Donald Trump včera mluvil o tom, že Kirk necítil nenávist vůči svým oponentům a dodal: „V tom jsem s Charliem nesouhlasil. Já své oponenty nenávidím.“ Co tato slova Donalda Trumpa při této příležitosti ukazují?
Donald Trump nás ujistil, že se nezměnil, že se nezlepšil, že nechce hrát roli prezidenta, který sjednocuje společnost. Že je to ten „starý dobrý Donald Trump“, který má rád rozdávání úderů, včetně úderů pod pás svým odpůrcům. Je to ale velký kontrast.
Sám upozornil na kontrast mezi sebou, někdy až brutálním a neslušným politickým hráčem, a Charliem Kirkem, který – ať už měl názory jakékoliv a některé byly pro mnohé lidi provokativní až nesnesitelné – dával důraz na diskusi, na debatu. On byl diskutér, debatér, ochoten diskutovat s kýmkoliv. Nebyl to zakladatel nějaké organizace mladých mužů pochodujících po ulicích v košilích barvy hnědé, černé či fialové a zastrašujících oponenty.
Takže nechtíc Donald Trump vzdal Charliemu Kirkovi poklonu, když ukázal, že on byl lepším člověkem, než je sám Trump.
Neměla by v této situaci, kdy americká společnost zažije vraždu v přímém přenosu, mluvit hlava státu o něčem jiném než o nenávisti?
Přesně tak. Chování Donalda Trumpa není důstojné prezidenta Spojených států. Nelze to jinak konstatovat.
Upřímně, nevzpomínám si, když Ameriku postihl ať už atentát nebo jiný traumatizující zážitek – napadá mě v tento moment výbuch raketoplánu Challenger, který viděli Američané v televizích – tak tehdejší prezidenti Ronald Reagan nebo Lyndon Johnson, když byl zastřelen Martin Luther King, to nepoužívali pro takto prvoplánové politické cíle.
Naopak měli tendenci obyvatele uklidnit, vysvětlit jim to a poskytnout naději. Toto ale Donald Trump nedělá, on stále vede politický boj.
Nevhodné seznamy oponentů
Jak vražda Charlieho Kirka zasáhla americkou společnost? Roste napětí, roste rozdělení společnosti? Nebo to, že od té doby na to nenavazuje nějaké násilí, ukazuje, že to není tak hrozné?
Potěšitelná věc je, že nedošlo k žádným násilnostem. Nejsou známé útoky na lidi z jakékoliv strany – kvůli jejich názorům. Před pěti lety, když byl při policejním zatýkání zabit černoch George Floyd bělošským policistou, tak Amerika byla doslova v plamenech. Toto naštěstí nyní nevidíme.
Na druhé straně, hlavně ze strany tvrdého jádra hnutí MAGA (Make America Great Again), těch nejtvrdších trumpistů, vidíme snahy umlčet lidi opačných názorů. Tito lidé tvrdí: „Kdysi v minulosti naše názory byly ve veřejném prostoru umlčovány, teď je řada na nás, abychom my umlčovali vás.“ Ale proti těmto tendencím útočit na svobodu projevu se postavili i významní členové ať už Republikánské strany, nebo i konzervativních pravicových médií.
Podle listu The Financial Times zaměstnavatelé ve Spojených státech propustili už desítky zaměstnanců kvůli údajně nevhodným reakcím na tuto vraždu. Konkrétně The Financial Times uváděly případy z burzovní společnosti, z médií, z týmu amerického fotbalu nebo z letecké společnosti. To je ve Spojených státech běžné, že firmy vyhazují zaměstnance kvůli jejich názorům na politiku nebo na aktuální dění?
Ano, na rozdíl od Evropy, možnost firmy propustit zaměstnance, oficiálně v podstatě bez udání důvodu, je mnohem snazší než u nás. Zaměstnanci nemají takovou ochranu, žádné výpovědní lhůty, v podstatě daný den může být zaměstnanec propuštěn.
V minulosti se to dělo, pokud mluvíme o politických názorech, u některých konzervativních mluvčí. To bylo to stěžování si amerických konzervativců, že nás umlčují: „My nemáme plný prostor pro svobodu projevu.“ Ale v Americe je to možné.
Firmy také berou ohled na cokoliv, co může působit kontroverzně, co může poškodit značku firmy a působit jako negativní reklama, tak se snaží vyhýbat jakýmkoli kontroverzím. Když někdo, byť na soukromém účtu, na internetu oslavoval vraždu Charlieho Kirka, tak management firmy si řekne: „To pro nás není dobré, my se toho člověka raději zbavíme, protože polovina našich zákazníků s Charliem Kirkem souhlasí a polovina nesouhlasí. Tak proč polovinu zákazníků naštvat?“
Jak to jde dohromady s často zdůrazňovaným a vyzdvihovaným prvním dodatkem americké ústavy, který zaručuje svobodu projevu?
Ten se vztahuje na státní moc Spojených států. To znamená, že státní moc ve Spojených státech nesmí postihovat žádný politický názor. Dokonce ani ty, které jsou v Evropě běžně zakázané a trestané, jako je šíření nenávisti vůči skupině osob nebo podpora propagace hnutí usilující o potlačení práv a svobod člověka. Toto je český trestní zákoník, takovýto projev u nás není chráněn – ve Spojených státech chráněn je.
Stát toto nesmí dělat, soudit vás, pokutovat a věznit. Nevztahuje se to ale na soukromé firmy a univerzity, které jsou soukromé a nepobírají federální peníze, tedy nedostávají podporu na školné. Ty v podstatě můžou diskriminovat podle jakýchkoliv kritérií, kromě rasových, což je protiústavní. Ale podle názorových kritérií můžou diskriminovat.
Různé zpravodajské agentury, včetně ČTK, minulé úterý informovaly o tom, že internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní kritizovali Charlieho Kirka nebo oslavovali jeho smrt. V databázi už po několika dnech byly desetitisíce lidí. Anonymní organizátoři tvrdili, že jejich cílem je, cituji: „Odstranit levicové radikály a přeměnit personální skladbu vysokých škol, bezpečnostních složek, vlády, zdravotnictví, byrokracie nebo právních a finančních institucí.“ Může to opravdu dojít k tomu, že by desetitisíce lidí musely odcházet z práce, že by docházelo k takovýmto, možná se dá říci, čistkám?
Nečekám, že se to stane. Takové sestavování seznamů je v Americe chráněný projev, ale já to vnímám jako velice neslušné a nevhodné, po vraždě takto veřejné známé osoby. Dokonce si myslím i nehodné odkazu Charlieho Kirka, který s oponenty diskutoval a nepřipravoval jejich seznamy.
Bude záležet na statečnosti těch v rozhodujících pozicích, aby takovémuto tlaku odolali. Vezměme si jednu instituci, ozbrojené síly Spojených států.
Je naprosto jasné, že vojáci i důstojníci mohou mít různé politické názory. Přeci, jestli je někdo demokrat nebo republikán, liberál, konzervativec, více vlevo nebo více vpravo, tak se ho nezbavím jen proto, že má tento názor. Mě zajímá, jak umí střílet, jak dobrý je plánovač vojenských akcí a jak se ukázal být dobrý v boji za svoji zemi.
Takže takový tlak, že lidé mají být z veřejného prostoru vytlačování kvůli svým politickým názorům, je špatný. Doufejme, že mu Amerika nepodlehne, až si tuto emocionální úchylku některých odtrpí.
Mnoho lidí i u nás v minulých desetiletích dávalo americkou demokracii za vzor. Plyne pro nás z aktuálního dění nějaké poučení? Měli bychom si z toho něco vzít?
Určitě. Každá dobrá politická společnost se může zkazit, může v ní nastat blbá nálada a postihuje to i společnosti, jako je Amerika. Každá společnost si je zažila.
Abychom si to ukázali na našem evropském případě: Německo v 70. letech mělo vlnu terorismu Frakce Rudé armády, Británie byla v ekonomickém úpadku. Časem se povedlo, po období úpadku, ty země politicky, společensky, ekonomicky, i co se týká slušnosti mezi lidmi různých názorů, regenerovat a opět postavit na nohy.
Nyní Amerika zažívá období větší vnitřní nenávisti, vzájemné polarizace, jaké zažívala naposledy ve druhé polovině 60. let, kdy byly také vraždy, nebo jaké v nejhorší podobě zažívala před válkou Severu proti Jihu v 19. století. Doufejme, že se atmosféra v Americe časem uklidní a lidé opačných politických názorů budou opět schopni a ochotni mezi sebou mluvit a vzájemně se respektovat.
Co bude ve Spojených státech dál? A jakou roli může sehrát organizace Turning Point USA, jejíž vedení po zakladateli Charliem Kirkovi převzala jeho žena Erika? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiozáznamu výše.