Evropská unie plánuje summit s Bidenem. Po výměně v Bílém domě věří ve zlepšení vztahů

Předseda Evropské rady Charles Michel pozval Joea Bidena do Bruselu, aby se zúčastnil summitu šéfů vlád členských zemí Evropské unie. Podle Michela by výsledkem schůzky mělo být přijetí paktu o nové spolupráci. Termín je ale zatím stále v jednání.

Unijní země chtějí s novou administrativou Joea Bidena spolupracovat v boji proti koronaviru a klimatickým změnám.

„Po čtyřech dlouhých letech má Evropa v Bílém domě opět přítele,“ prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Na vyřešení čekají také obchodní spory. Spojené státy a Evropské unie kvůli nim vzájemně zatížily export některých výrobků cly.

Na mezinárodním poli hodlá Biden podle svých slov „opravit“ spojenectví a spolupracovat s ostatními státy na řešení krizí. USA budou podle nového prezidenta „partnerem pro mír“.

Jmenování nového prezidenta by mohlo pomoci i Česku. „Je to příležitost pro Českou republiku. Vnímejme to jako šanci začít novou etapu,“ řekl ve speciálním vysílání Českého rozhlasu k inauguraci bývalý velvyslanec v USA Martin Palouš.

