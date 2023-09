Americký prezident Biden zavítal mezi odboráře. Podpořil je ve stávce za lepší pracovní podmínky

Americký prezident Joe Biden se vydal mezi odboráře. Dokonce mezi stávkující odboráře. To se ještě v moderních dějinách Spojených států nestalo. Navštívil pracovníky automobilek na předměstí Detroitu ve státě Michigan. Ti už 12 dnů stávkují za lepší pracovní podmínky, hlavně za vyšší mzdy. Detroit (Michigan) 8:41 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden v rámci předvolební kampaně promluvil k odborářům | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Biden nepřijel přímo do továrny, ale šel se projít k protestnímu hloučku před jednu z továren na okraji Detroitu. Stalo se tak vůbec poprvé, kdy úřadující prezident přišel na protestní shromáždění odborů. Na sobě měl odborářskou čepici, dostal megafon a z něj k protestujícím volal slova podpory.

Prezident Biden odborářům řekl, že si zaslouží zvýšení mezd a další benefit, za což si vysloužil bouřlivý potlesk. Hlava Spojených států sice na takové akce odborářů jezdila už dříve, ale to bylo v rámci jeho předvolební kampaně.

Americký prezident navštívil stávku odborů v Detroitu | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Prezident by ale měl být spíše nestranný, měl by zjistit postoje obou zástupců a hledat řešení. Na akci však asi nejel jen jako vrcholný představitel, ale jako kandidát do budoucích voleb v rámci předvolební kampaně.

V Michiganu v roce 2020 Biden vyhrál poměrně těsně. Síly mezi ním a Donaldem Trumpem byly poměrně vyrovnané, v roce 2016 zase všechny zdejší volitele získal Trump. Biden si uvědomuje, že jsou pro něj voliči v Michiganu důležití. Ze stejného důvodu na místo ve středu míří i protikandidát Trump.