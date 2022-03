Biden míří do Evropy. Chce se zaměřit na společný postup vůči Číně i válku na Ukrajině

Do Evropy se ve středu kvůli ruské válce na Ukrajině vydává americký prezident Joe Biden. Nejprve se v Bruselu setká s lídry NATO, Evropské unie a zemí G7, potom se přesune do Varšavy, kde bude mimo jiné jednat s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Hlavně bruselské jednání vidí někteří američtí experti jako zásadní jak pro další vývoj ruské agrese na Ukrajině, tak dlouhodobé strategie NATO vůči Rusku a k zajištění bezpečnosti v Evropě. Od stálého zpravodaje Washington 16:58 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi Bidenovy cíle pro jednání s evropskými partnery v Bruselu patří i příprava společného postupu vůči Číně, pokud by se rozhodla pomáhat Rusku (archivní foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Bidenovy cíle pro jednání s evropskými partnery v Bruselu předestřel Jake Sullivan, národněbezpečnostní poradce Bílého domu.

Patří k nim třeba i diskuse o ruské hrozbě jadernými zbraněmi nebo příprava společného postupu vůči Číně, pokud by se rozhodla pomáhat Rusku. A přirozeně také koordinace další obranné pomoci Ukrajině, dalších sankcí vůči Rusku i vymáhání těch současných nebo posilování východního křídla zemí NATO. Spojené státy nevylučují další navyšování vojenské přítomnosti v Evropě.

„Naše evropské velení věří, že teď má k dispozici síly, které jsou v současné situaci potřeba. To se ale samozřejmě může v následujících dnech a týdnech změnit. Záleží na chování Ruska a celkových hrozbách. A pak je tu dlouhodobé hledisko, které jde za obzor této nouzové situace, této invaze. To je něco, o čem bude prezident Biden diskutovat s evropskými spojenci na čtvrtečním summitu NATO,“ upřesnil Sullivan.

Spojené státy podle něj nemají informace o tom, že by Čína od pátečního jednání prezidentů Bidena a Si Ťin-pchinga pomohla Rusku s dodávkami vojenského materiálu.

Bílý dům tuto variantu ale stále nevylučuje, situaci monitoruje a chce mít na tuto možnost s evropskými spojenci přichystanou společnou odpověď. Má se toho týkat i nový balík sankcí, které chtějí Američané spolu s partnery oznámit ve čtvrtek po Bidenových jednáních v Evropě.

„Klíčovou součástí budou nejen nové sankce, ale také rázná akce proti jakékoli zemi, která by se pokusila Rusku pomáhat, aby se sankcím vyhnulo nebo je oslabilo. To je důležitá součást této další fáze,“ uvedl Sullivan.

„Prezident Biden bude v Bruselu mluvit o možném zapojení Číny do konfliktu na Ukrajině. Probere to jak při summitu NATO, tak s lídry zemí Evropské unie, kterou 1. dubna čeká summit s Čínou. Takže tohle je příležitost koordinovat náš vzkaz Pekingu a my věříme, že náš postoj je s evropskými partnery hodně podobný.“

Volání po aktivnější postoji

Ve Spojených státech se také množí odborné hlasy, které mluví o nutnosti zaujmout aktivnější postoj vůči Rusku a jeho váleční na Ukrajině. Z Bílého domu zatím žádné náznaky, že by se taková změna chystala, nezaznívají.

„Ukrajinu čekají těžké dny. Nejtěžší pro ukrajinské vojáky na frontě a pro civilisty bombardované Ruskem. Tahle válka neskončí snadno ani rychle. V posledních měsících byl Západ jednotný. Prezident cestuje do Evropy, aby zajistil, že jednotní zůstaneme. Aby stmelil naše kolektivní odhodlání a dal jasně najevo, že jsme připravení a odhodlaní vytrvat, jak dlouho bude potřeba, a postupovat vpřed na všech třech zásadních frontách – v pomoci Ukrajině s obranou, v sankcích vůči Rusku a v upevňování spojenectví Západu,“ dodal před cestou amerického prezidenta Bidena do Evropy jeho poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.