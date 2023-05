Milník pro Pentagon? Biden navrhne Browna na šéfa amerického sboru náčelníků štábů

Jmenování Browna, který by ve funkci nahradil Marka Milleyho, je podle webu The New York Times nejhůře střeženým tajemstvím ve Washingtonu.

Brown u letectva sloužil přes 35 let, v letech 2018 až 2020 velel tichomořskému letectvu USA. Právě tato jeho zkušenost mu přinesla vhled do napětí s rychle se zdokonalující čínskou armádou a jejím nebezpečím. Vztahy s Čínou budou podle agentury Reuters jedním z významných bezpečnostních témat, o nichž by mohl Brown Bidenovi radit.

Milley prožil čtyři rušné roky ve funkci, kdy řešil útok na Kapitol, chaotické stahování z Afghánistánu a válku na Ukrajině.

Brown by byl teprve druhým černošským důstojníkem v této funkci. Před dvěma dekádami ji zastával Colin Powell. V kombinaci s Lloydem Austinem v čele ministerstva zahraničí by tak dva nejvyšší posty v Pentagonu poprvé zastávali muži černé pleti. Reuters to má za milník pro tuto americkou instituci.