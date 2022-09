Trump představuje extremismus, který ohrožuje základy republiky, prohlásil prezident Biden

Do amerických kongresových voleb zbývají dva měsíce. Atmosféra v zemi houstne nezvykle brzy. Prezident Joe Biden pronesl ve Filadelfii netypicky ostrý projev. Odsoudil v něm svého předchůdce Donalda Trumpa a jeho věrné stoupence. Ti naopak konfrontují Bidena s jeho slovy a politikou. Exprezident Trump čelí vyšetřování v případech možného pokusu o volební podvod, útoku na zákonodárný sbor či možného porušení zákona o špionáži. Od stálého zpravodaje Washington 9:53 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Joe Biden a exprezident Donald Trump | Foto: Elizabeth Frantz/Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

Někteří analytici vykládají Bidenovu skoro půlhodinovou řeč jako snahu podvědomě připravit Američany na bezprecedentní krok – možnou blížící se obžalobu a souzení bývalého prezidenta. O tom ale Biden nemluvil, snažil se definovat blížící se volby stejně jako ty poslední prezidentské, tedy jako pokračující boj o záchranu demokracie v Americe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Donald Trump a trumpovští republikáni představují extremismus.“ Téma pro zpravodaje Jana Kalibu

Vyzval demokraty, nezávislé voliče i mainstreamové republikány, aby se povznesli nad dílčí témata a svou ideologii a odmítli trumpismus, který Biden považuje za hrozbu mimo jiné pro vládu práva a ústavy v Americe.

„Donald Trump a trumpovští republikáni představují extremismus, který ohrožuje naprosté základy naší republiky. Ne každý republikán je takový, není to ani většina, kdo přijímá jejich extrémní ideologii. Vím to, pracoval jsem s těmito mainstreamovými republikány. Ale není žádných pochyb o tom, že dnešní Republikánská strana je ovládaná, řízená a zastrašovaná Donaldem Trumpem a jeho MAGA republikány. A to je hrozba pro tuto zemi,“ prohlásil Biden.

Proč FBI zasahovala v sídle Donalda Trumpa? Odůvodnění je veřejné, většina textu je ale začerněná Číst článek

Odkazoval při tom na útok Trumpových stoupenců na zákonodárný sbor. Ve čtvrtek mimochodem padl rekordní desetiletý trest vězení pro jednoho z účastníků útoku na Kapitol.

Dál Biden odsuzoval lži Donalda Trumpa a jeho stoupenců o ukradených volbách a to, že se republikáni snaží do funkcí klíčových pro certifikaci budoucích volebních výsledků dostat lidi, kteří na základě lží a konspirací popírají platnost těch minulých.

Celkově byl ale Biden diplomatičtější než minulý týden, kdy při jednom z mítinků nazval filozofii trumpovských republikánů za polofašistickou.

,Biden dluží omluvu‘

Republikánům podporujícím Donalda Trumpa se pochopitelně projev nelíbil. Šéf republikánské minority ve sněmovně Kevin McCarthy uvedl, že Biden dluží Američanům omluvu, protože se je rozhodl ponižovat a rozdělovat, místo aby se pokusil je sjednotit k řešení mnoha problémů, které sám způsobil.

Spojené státy jsou teď tak rozeštvané, že je jedno, kdo je prezidentem, míní novinář Řezníček Číst článek

Senátor Lindsay Graham vzkázal Bidenovi, ať přestane poučovat a obávat se o duši Ameriky. Ta je prý v pořádku, na rozdíl od inflace, zločinnosti, terorismu a zanedbaných hranic.

Joe Walsh, někdejší republikánský kongresman, který se označuje za bývalého MAGA republikána, naopak napsal, že všechno, co o těchto trumpovských republikánech prezident Biden řekl, je z jeho zkušenosti pravda.

Kongresové volby jsou 8. listopadu. Vyhlídky na to, že Bidenovi demokraté udrží těsné většiny v obou komorách, se zlepšují. I když hlavně v případě sněmovny jsou republikáni stále zřejmými favority na to, že od příštího roku získají většinu oni. Ale přestávají mluvit o rudé vlně, tedy o drtivém vítězství, a začínají se i zákulisně obávat, hlavně o osud Senátu, kde obhajují hodně křesel. Jejich kandidáty se v mnoha případech stali Trumpovi stoupenci zaujímající extrémní pozice, což fungovalo v primárkách, ale nemusí v obecných volbách.

Sněmovna reprezentantů se obměňuje celá. Hlavně tam se kvůli vysoké inflaci, cenám benzinu a nízké měřené popularitě prezidenta Bidena čekalo ještě na jaře drtivé republikánské vítězství.

Ukrajina dostane od USA 50 položek v balíku vojenské pomoci. Mezi nimi i 20 vrtulníků Mi-17 Číst článek

Preference zpět demokratům ale nahání rozhodnutí konzervativního Nejvyššího soudu o konci ochrany práva na umělý potrat, Bidenovo dotažení snah o přijetí několika zákonů, které spolu s demokraty sliboval, a téma Trumpa kvůli vyšetřování útoku na Kapitol nebo přísně tajných vládních materiálů, které soukromě držel.

Projevilo se to i v několika doplňovacích volbách posledních týdnů. Demokratům se v nich dařilo nad očekávání. V těch listopadových jsou republikáni týden od týdne menšími favority, pokud bychom chtěli zachytit nějaký trend dva měsíce před volbami a pokud se spolehneme na čísla od Cook Political Report nebo serveru Five Thirty Eight, který pracuje s relevantními průzkumy různých agentur.