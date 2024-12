Prezidentský pardon pro syna: Biden ho dostatečně nevysvětlil, Trump toho využije, míní amerikanista

Americký prezident Joe Biden udělil milost synovi Hunterovi pár měsíců před odchodem z úřadu. Obvinění proti Bidenovu synovi se týkala krácení daní a zatajení užívání drog při pořízení zbraně. Prezident ale řekl, že Hunter byl stíhán kvůli tomu, že je synem šéfa Bílého domu. Amerikanista a komentátor serveru Forum 24 Jiří Pondělíček míní, že Biden milost dostatečně nevysvětlil. „Trump toho velmi pravděpodobně využije,“ dodává pro Radiožurnál. Rozhovor Washington 15:26 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden se synem Hunterem Bidenem | Foto: Craig Hudson | Zdroj: Reuters

Můžete nejprve krátce zrekapitulovat, na jakém základě byl Hunter Biden stíhán a odsouzen?

Šlo především o obvinění z lhaní při pořízení střelné zbraně. Je důležité zmínit, že tehdejší přítelkyně Huntera Bidena hned, jak se o tom po pár dnech dozvěděla, sama zbraň vyhodila. Oba pak kontaktovali policii, od začátku spolupracovali. Další obvinění se potom týkala především jejich snahy krátit daně.

Hunter Biden byl v minulosti závislý na drogách. Otcovo rozhodnutí prý nepřijal jako samozřejmost. Přiznává odpovědnost za pochybení, která ale podle jeho slov byla politicky zneužita k zostuzení celé rodiny. Nakolik přesvědčivě podle vás vysvětlil Joe Biden, že krátce před koncem prezidentského mandátu dal synovi milost?

Z mého pohledu to dostatečné rozhodné není, byť je pravda, že republikáni se snažili případ Huntera Bidena zneužívat. Dlouhé vyšetřování ve sněmovně, které nevedlo k žádnému výsledku, žádnému doporučení žaloby pro ministerstvo spravedlnosti, o tom také svědčí.

Ale zároveň si myslím, že i když je asi možné, že kdyby nešlo o Huntera Bidena, tak by se to vyřídilo dohodou. Minimálně v otázce lhaní při pořízení zbraně. Protože se zbraní nebyl spáchán žádný zločin a Hunter Biden nebyl předtím trestán. Takové případy se obvykle řešily dohodou. Porota ale rozhodla, ten rozsudek už byl na stole a rušit ho je z mého pohledu špatný signál, co se týče rovnosti před zákonem pro ostatní Američany.

Donald Trump označil milost pro Huntera Bidena za zneužití justice. Někteří republikáni potom označují prezidenta Bidena za lháře, který porušil daný slib. Nemůže toto rozhodnutí Joea Bidena povzbudit Donalda Trumpa a dát mu možnost jednodušeji obhájit to, pokud by chtěl dát milost některým svým příznivcům, kteří byli stíháni třeba v souvislosti s útokem na Kapitol po nezvolení Donalda Trumpa v minulých volbách?

On už koneckonců právě ty útočníky na Kapitol zmínil ve svém příspěvku na sociální síti. Určitě se to dá očekávat, ale od Donalda Trumpa je to samozřejmě pokrytecké. Sám dal milost mnoha lidem - Rogeru Stoneovi, ke konci svého mandátu omilostnil Charlese Kushnera, tchána jeho dcery Ivanky.

Takže byť lze souhlasit s faktickým jádrem toho, co říká, tak samozřejmě z jeho úst znějí tato slova trošku pokrytecky a směšně. Ale určitě to pro republikány znamená, že mají teď munici, když budou obhajovat jakékoli milosti budoucnosti. A Donald Trump toho velmi pravděpodobně po svém nástupu využije.

List The New York Times poznamenává, že po tomto prezidentském pardonu se končící prezident a jeho nástupce Donald Trump shodnou na jedné věci, že americká justice pod ministerstvem spravedlnosti za Bidenovy vlády byla zpolitizována. Opravdu to tak je? Je zpolitizována americká justice?

Z mého pohledu to tak není. Skutečně chybí důkazy, že by někdo postupoval z politického příkazu nebo politické motivace. Mluví se o tom dlouhodobě.

Mluvilo se o tom například v případě vyšetřování možného napojení Donalda Trumpa na Rusko. Byl dokonce zřízen zvláštní vyšetřovatel, který měl vyšetřovat vyšetřovatele. Neprokázal nic. Takže jsou to všechno spekulace.

Hunter Biden naprosto doložitelně ty činy spáchal. Jestli minimálně v případě zbraně neměla být ta situace řešena jinak než podáním žaloby, může to tak být, ale není to úplně běžné. A Hunter Biden není jediný, kdo za to byl popotahován. Takže z tohoto pohledu rezolutně tvrdit, že je to politická motivace bez jakéhokoli důkazu, to je špatně, ať už to říká Donald Trump nebo Joe Biden.

Zkazil si tím Joe Biden to, jak bude vnímán jeho mandát?

Určitá kaňka to být může i s ohledem na to, že na záchraně demokracie a právního státu postavil část své rétoriky ať už v roce 2020, kdy kandidoval proti Donaldu Trumpovi, nebo letos v době, kdy ještě kandidoval. Samozřejmě to velmi smrdí, lidově řečeno, pokrytectvím.

Ale myslím, že z hlediska nějaké politické substance jsou tam samozřejmě daleko důležitější věci, podle kterých bude historie Joea Bidena soudit.