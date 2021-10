Biden vyrazil do Kongresu usmířit rozhádané demokraty. Nedohodli se na investičních balíčcích

Demokraté se dva dny nedostali k hlasování o infrastrukturním balíku v hodnotě asi bilionu dolarů (21,8 bilionu korun) kvůli rozepřím ohledně ještě většího investičního plánu, který se týká školství, zdravotní péče či boje proti klimatickým změnám.

Umírnění demokraté vedení šéfkou Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou chtěli v posledních dnech dvou dnech schválit infrastrukturní balík dohodnutý před nedávnem s republikány, který již prošel Senátem. Zastánci levicovějšího křídla Demokratické strany však nejdříve chtějí dosáhnout vnitrostranické dohody ohledně většího sociálního investičního balíku, jehož celková výše je předmětem sporů.

Umírnění demokraté tvrdí, že zamýšlené výdaje 3,5 bilionu dolarů (76 bilionů korun) jsou pro ekonomiku zotavující se z pandemie koronaviru příliš vysoké. Takzvaní progresivisté naopak tvrdí, že jsou nutné. Nynější výši přitom již tak považují za kompromis, protože původně hovořili o investicích až šest bilionů dolarů (131 bilionů korun).

‚Nakonec se to podaří‘

Biden, který strávil několik desetiletí jako senátor, řekl v pátek demokratickým zákonodárcům, že hlasování o menším investičním balíku mohou klidně odložit a poměrně zásadně zmenšit druhý plán, a to až na přibližně dva biliony dolarů (43,7 bilionu korun).

„Nezáleží na tom, jestli to bude za šest minut, šest dní, nebo šest týdnů. Nakonec se nám to podaří,“ řekl. Podle zdrojů agentury Reuters přítomných na jednání pak dodal: „I menší návrh může přinést historické investice.“

Reuters však poznamenává, že Kongres bude mít v příštích měsících poměrně napilno a čelí řadě kritických termínů. Zpoždění projednávání infrastrukturních balíků se proto příliš nehodí.

Ministerstvo financí totiž varuje, že Kongres musí do 18. října zvednout takzvaný dluhový strop, který stanovuje, kolik si mohou USA půjčit. Pokud by tak neučinil, přestaly by být Spojené státy schopny splácet své dluhy, což by podle ministryně financí Janet Yellenové mělo katastrofické důsledky pro americkou i světovou ekonomiku.

Dočasný rozpočet

Zákonodárci také ve čtvrtek na poslední chvíli schválili dočasný rozpočet a vyhnuli se tak situaci, kdy by federální vládě došly peníze na běžné operace. Nynější opatření však platí jen do 3. prosince, do kdy bude muset Kongres schválit další rozpočet. V příštím roce se pak začne pozornost zákonodárců upírat na kongresové volby plánované na listopad 2022, v nichž by republikáni mohli demokraty zbavit většiny v některé z kongresových komor.

Největší odpor vůči investičnímu balíku v hodnotě 3,5 bilionu dolarů kladou senátoři Joe Manchin a Kyrsten Sinemaová. Vzhledem k těsné demokratické většině v Senátu přitom může kdokoliv z nich schválení opatření zablokovat.

Progresivisté v pátek dali najevo, že jsou ochotni přistoupit na celkové snížení investované částky, diskuse se nyní vedou o tom, jak toho dosáhnout. Levicovější křídlo demokratů obecně nesouhlasí s tím, aby se vyškrtla některá z oblastí, do níž měly prostředky směřovat. Hovoří se proto o tom, že by prostředky z balíku plynuly kratší dobu, než původně plánovaných deset let.