,Otřel se o její nos.‘ Bývalého viceprezidenta USA Bidena nařkla další žena z nevhodného chování

Z nepatřičného chování někdejšího amerického viceprezidenta Joea Bidena obvinila již druhá žena. Bidenova někdejší asistentka Amy Lapposová tvrdí, že jí bývalý senátor státu Delaware a viceprezident v administrativě prezidenta Baracka Obamy v letech 2009 až 2017 před deseti lety sáhl na obličej a otřel se svým nosem o její nos. V úterý o tom informoval zpravodajský web BBC.

Jako první Bidena z nevhodných dotyků a polibků nedávno obvinila demokratická politička Lucy Floresová. Incident, který Floresová zveřejnila v newyorském magazínu The Cut, se odehrál v listopadu 2014, kdy jí Biden pomáhal v její neúspěšné kandidatuře na viceguvernérku státu Nevada. Bidenův tiskový mluvčí uvedl, že si Biden událost nevybavuje.

Jak informovala BBC, stěžuje si nyní na Bidenovo chování i další žena. „Amy Lapposová řekla, že ji Biden položil obě ruce na tvář a otřel se jí o nos,“ píše BBC s tím, že k incidentu mělo dojít přes deseti lety při akci, která se uskutečnila v soukromém domě v Connecticutu v roce 2009.

‚Nechtěná náklonnost‘

V rozhovoru pro deník Hartford Courant Lapposová uvedla, že Biden tehdy vešel do kuchyně, aby poděkoval svým zaměstnancům. Lapposová rovněž řekla, že by Biden podle ní neměl být prezidentským kandidátem a doplnila, že „nechtěná náklonnost není v pořádku“.

Bidenův mluvčí v reakci na nejnovější obvinění novináře odkázal na Bidenovo nedělní prohlášení. „V průběhu mnoha let, které jsem strávil volebními kampaněmi a ve veřejném prostoru, jsem si mnohokrát podal ruku, objal někoho, projevil náklonnost, podporu a útěchu, a nikdy jsem se nedomníval, že jsem se choval nevhodně,“ stálo v prohlášení. „Dospěli jsme však do důležité doby, kdy ženy mají pocit, že mohou a měly by hovořit o svých zkušenost a muži by jim měli naslouchat, a to já budu,“ doplnil Biden.

O Bidenovi se v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2020 hovoří jako o možném uchazeči o nominaci demokratů, bývalý viceprezident se ale ještě nevyjádřil, zda do klání vstoupí. Průzkumy ho nicméně považují za favorita, pokud by se rozhodl kandidovat.