Mladí Američané chtějí po Bidenovi zdravotní pojištění i zrušení školného. Republikáni budou proti

Republikánskou stranu čeká teď v USA vnitřní boj o budoucnost. Udrží si dominanci Donald Trump, nebo se strana z jeho vlivu vymaní? Méně dramatické pnutí čeká i demokraty. Joe Biden často zmiňuje, že chce být prezidentem všech Američanů a že chce ve snaze o sjednocení země spolupracovat s republikány. Své požadavky vůči nové administrativě a s ústupky republikánům neslučitelnou představu o budoucnosti země mají ale mladí, progresivní Američané. Washington 9:03 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Své požadavky vůči nové administrativě a s ústupky republikánům neslučitelnou představu o budoucnosti země mají ale mladí, progresivní Američané (ilustrační foto) | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Když se Američanů v těchto dnech zeptáte, který jejich problém by měl Joe Biden řešit po nástupu do funkce přednostně, odpověď není těžké uhodnout. Poptávka po vědou vedeném přístupu k pandemii covidu je zvlášť mezi jeho voliči velká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co žádají Američané, aby nový prezident Biden řešil přednostně, a proč je pro některé jeho avizovaná snaha spolupracovat s republikány problém? To si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

Biden představil a exekutivními výnosy uvedl do života dosud chybějící národní strategii pro boj s novým koronavirem. Má za cíl urychlit očkování, navýšit testování, rozšířit používání roušek nebo řešit nerovný přístup ke zdravotní péči u menšin tvrdě zasažených koronavirem.

Už dříve dal Bidenův tým také najevo, že plánuje zachovat zákaz cestování ze Schengenu včetně České republiky. Ten kvůli covidu zavedla v březnu Trumpova administrativa, ale od příštího týdne ho chtěla zrušit. Od těch, kteří přicestovat smějí, budou Spojené státy nově vyžadovat ještě před odjezdem negativní test na koronavirus.

Tlak na Bidena

Ale pod povrchem číhá mnohem víc zásadních problémů, které řadu Američanů trápí dlouhodobě.

Ambiciózní plány pro první týdny prezidenství. Biden zvolil ‚sprint‘, na cestě ho ale čeká řada zádrhelů Číst článek

„Rád bych, aby se v této zemi zrušily lidem dluhy za lékařské výkony. Nechci, aby lidi byli zlomení nebo umírali kvůli tomu, jak je nastavený systém zdravotní péče. Většina bohatých zemí ji svým lidem poskytuje. Jsme nejbohatší a každý by tu měl mít nárok na zdravotní pojištění, to je bez diskuze. Chtěl bych možnost vzdělání bez školného. Chci program zelené ekonomiky. Chci věci, co mají podporu mnoha Američanů. Víme, že Joe to nechce, ale musíme na něj tlačit,“ řekl Radiožurnálu Mike z Washingtonu.

Ten ve volbách Bidenovi hlas nedal, protože je pro něj příliš centristický, neztotožňuje se s ním a nechtěl volit někoho jen coby alternativu k Donaldu Trumpovi.

Bidenovy první hodiny ve funkci: USA se vrací ke klimatické dohodě, ruší se i stavba zdi s Mexikem Číst článek

Mel pro Bidena hlasovala a teď bude sledovat, co spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou udělají pro ni.

„Sociální nespravedlnost a problémy, na které upozorňuje hnutí ‚Na životech černochů záleží‘, to bych si přála, aby řešili. Lidi jako já se bojí chodit nebo jezdit po ulici. Coby černoch se v Americe vždycky bojíš. Takže bych byla ráda, kdybychom ten strach mohli zahodit a hrdě se pohybovat po své zemi. Ne se strachovat, že si vás s někým spletou a postřelí, zabijí, zavraždí,“ říká dívka z Baltimoru – města s drsnými chudinskými čtvrtěmi a s mírou kriminality, která patří k nejvyšším v zemi.