Ohrožení demokracie, Gaza a migrace. Biden přednesl tradiční Poselství o stavu Unie

Americký prezident Joe Biden přednesl přes Kongresem tradiční Poselství o stavu Unie, tedy každoroční bilanční projev o tom, jak se daří Spojeným státům. Nejvíce času v něm věnoval ohrožení demokracie. Mluvil ale také o konfliktu v Pásmu Gazy a migraci, shrnuje washingtonský zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák. Od stálého zpravodaje Washington 7:42 8. března 2024

Jakým tématům se Joe Biden věnoval?

Převažovala hlavně domácí témata, například stav ekonomiky. Mluvil o tom, že během jeho tří let vlády bylo vytvořeno 15 milionů pracovních míst, že inflace klesla z devíti na tři procenta nebo že chce dál bojovat s vysokými cenami léků na předpis na srdeční problémy nebo cukrovku.

Dá se také říci, že projev už byl součástí jeho volební kampaně před listopadovými prezidentskými volbami. Vyjmenoval, co má ještě v plánu řešit, pokud zůstane ve funkci. A několikrát se ozvalo, hlavně z demokratické části Sněmovny: „Chceme další čtyři roky“.

Podle statistiky televize NBC Biden nejdéle mluvil o ohrožení demokracie, a to hlavně ve světě. Na druhém místě byla situace v Pásmu Gazy. A třetí nejdelší časový úsek patřil řešení migrace. Vyzval například Kongres, aby schválil zákon o národní bezpečnosti. Potom podle něj bude dost peněz a lidí na to, aby se dala hranice s Mexikem lépe chránit.

To nám možná naznačuje, jaká témata budou dominovat v předvolební kampani. Ale když se zastavíme u zahraničních námětů, co řekl Joe Biden ke konfliktu Izraele s palestinským Hamásem a co v poselství zaznělo k Ukrajině?

Vezmu to od Ukrajiny, protože tu v projevu zmínil nejdříve, téměř na úplném začátku. Biden mluvil o ohrožení demokracie. Naznačil, že jeho předchůdce Donald Trump, i když nezmínil přímo jeho jméno, by před ruským vládcem smekl, sklonil by se a nechal by ho dělat, co by se mu zlíbilo. Označil to za nepřijatelné, nebezpečné a nemravné. Řekl, že pokud si někdo myslí, že se Putin zastaví na Ukrajině, tak se mýlí.

Ukrajina ale může zastavit Putina s americkými zbraněmi. A proto také vyzval Kongres, aby schválil balík finanční pomoci Ukrajině.

Když se dostaneme k Pásmu Gazy, tak Biden oznámil, že dal příkaz americkým ozbrojeným silám vybudovat provizorní molo pro dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy na pobřeží tohoto území, aby tam mohla proudit voda, potraviny, léky a materiály pro vybudování provizorního přístřeší.

V projevu také izraelské vládě vzkázal, že pomoc civilistům nemůže být druhořadá záležitost, ale musí to být priorita.

Zmínil jsi, že Biden zdůraznil některé skutečné nebo domnělé ekonomické úspěchy své vlády. Co tedy dalšího v Bidenově projevu před Kongresem zaznělo k domácím tématům? Co chce jako prezident ještě v zemi zlepšit?

Biden zmiňoval docela palčivé společenské otázky, což je třeba právo na umělé oplodnění nebo na přerušení nechtěného těhotenství. Řekl, že se zasadí na federální úrovni o uzákonění práva žen rozhodnout, jestli chtějí, nebo nechtějí donosit dítě.

Chce také zajistit právo na oplodnění in vitro. Záměrně seděla na galerii s první dámou 42letá žena, která byla prvním americkým dítětem ze zkumavky.

Biden chce také zlepšit dostupnost bydlení, vystavět nebo opravit dva miliony levných nájemních bytů a snížit ceny léků na předpis, jak už jsem zmínil. Zároveň chce větší zdanění velkých korporací, které vydělávají miliardy, a nechce, aby se vyhýbaly zdanění. Chce stanovit minimální daň pro společnosti s velkými zisky na 25 procent.

Velkým tématem byla migrace. Biden vyzval Kongres, aby schválil zákon o financování ochrany hranic, aby bylo možné najmout další azylové úředníky, zkrátit azylové řízení a vracet lidi, kteří nemají právo na azyl, zpět do jejich zemí. Aby bylo více pohraničníků a také aby se nakoupila technika pro odhalování fentanylu, což je syntetická droga, která je v tuto chvíli velkou metlou ve Spojených státech.

Americký prezident Joe Biden během Poselství o stavu Unie | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters