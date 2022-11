Nejstarší prezident USA. Joe Biden slaví osmdesáté narozeniny, v politice začínal už jako třicátník

Joe Biden se sice narodil v Pensylvánii, ale jako školák se s rodiči přestěhoval do státu Delaware. Tam a také ve státě New York vystudoval vysokou školu, stal se členem advokátní komory Delawaru a v roce 1972 se stal senátorem za tento stát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Joe Biden slaví osmdesátiny. Jeho životní cestu připomněl reportér Pavel Novák

Jak poznamenala televize ABC, byl tehdy nejmladším zvoleným členem Senátu. V době voleb v listopadu mu ještě nebylo ani 30, což je minimální věk pro senátory.

„Předpokládám, že mne kolegové senátoři nebudou posuzovat podle věku, ale podle mých činů a zásluh,“ řekl tehdy Biden.

Několik týdnů po zvolení, těsně před Vánocemi 1972 postihla Bidenovu rodinu tragédie. Při autonehodě zahynuly jeho manželka Neilia a roční dcera Naomi. Synové Beau a Hunter vyvázli z nehody se zraněními.

Republikáni mají podle odhadů většinu ve Sněmovně reprezentantů. Do jejího čela nominovali McCarthyho Číst článek

Při uvádění do funkce Biden řekl, že kdyby nastal konflikt mezi jeho rolí senátora a otce, je vždycky možné zvolit nového člena Senátu, ale jeho chlapci nemohou mít nového otce.

Aby s nimi mohl být co nejvíc, dojížděl denně z Wilmingtonu v Delaware do Washingtonu vlakem půldruhé hodiny tam a zase hodinu a půl zpátky. Dojížděl pak po celou dobu, co byl senátorem, tedy 36 let.

Joe Biden se chtěl ucházet o prezidentský mandát už ve volbách v roce 1988. Ukázalo se ale, že se jeho projevy až příliš podobají projevům některých dřívějších a i tehdy aktivních politiků. Novináři také zjistili, že nepravdivě mluvil o svých studiích nebo o zapojení do hnutí na obranu občanských práv. Uznal své chyby a kandidaturu stáhl.

Podruhé usiloval o prezidentský úřad v roce 2008, ale nebyl úspěšný v demokratických primárkách. Tehdejší kandidát na prezidenta Barack Obama si ho ale vybral za svého viceprezidenta.

Bílý dům si na své konto připsal další radostnou událost. Vnučka prezidenta USA, Naomi Bidenová, si v sobotu vzala svého dlouholetého partnera Petera Neala



Vogue pic.twitter.com/8U5Ea45TnP — Kateřina Vodvářková (@vodvarkova_k) November 20, 2022

Biden - Trump

Joe Biden byl Obamovým zástupcem dvě volební období. Tento tandem vystřídal v roce 2017 Donald Trump s Mikem Pencem. Biden se do boje o Bílý dům pustil znovu v roce 2020 a prezidenta Trumpa porazil.

‚Amerika opět velkou a slavnou.‘ Exprezident Trump se bude v roce 2024 znovu ucházet o Bílý dům Číst článek

V nástupním projevu slíbil, že bude prezidentem všech Američanů. Pod jeho vedením se Spojené státy vrátily k Pařížské klimatické dohodě a dokončily stahování svých jednotek z Afganistanu, který ale krátce nato ovládlo hnutí Tálibán. Joe Biden varoval před ruským napadením Ukrajiny a když k invazi opravdu došlo, jasně definoval viníka.

„Putin je agresor. Je to Putin, kdo se rozhodl pro válku. Teď to bude on a jeho země, kdo ponesou následky,“ prohlásil. Spojené státy přijaly vůči Rusku řadu sankcí a staly se největším materiálním i finančním podporovatelem Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi.

Po nedávných kongresových volbách, ve kterých si jeho demokraté udrželi kontrolu Senátu a Republikáni pravděpodobně získají převahu ve Sněmovně reprezentantů, oznámil, že je připravený s republikány spolupracovat na návrzích, které budou mít smysl. Mimo jiné na další podpoře válčící Ukrajiny.

Biden na rozdíl od Trumpa zatím neoznámil, zda se bude chtít za dva roky ucházet o své znovuzvolení.

Joe Biden ještě jako viceprezident USA a jeho syn Hunter Biden v roce 2009 | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters