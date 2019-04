Joe Biden, čerstvý kandidát na amerického prezidenta za demokratickou stranu, vybral na svoji kampaň rekordních 6,3 milionu dolarů během 24 hodin. Biden, který kandidaturu oficiálně oznámil ve čtvrtek, tímto překonal všechny své konkurenty. Podle agentury Reuters tvoří 90 procent příspěvky nižší než 200 dolarů, průměrná výše příspěvků byla 41 dolarů, uvedla televizní stanice MSNBC. Washington 21:36 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden povzbuzuje své příznivce. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Biden touto sumou překonal všechny ostatní demokratické kandidáty.

Doposud nejvíc peněz vybral během jediného dne bývalý texaský kongresman Beto O'Rourke. Tomu do 24 hodin od ohlášení kandidatury Američané poslali 6,1 milionu dolarů, jak napsal v březnu americký list The New York Times.

Šestasedmdesátiletý Biden, který po boku Baracka Obamy sloužil osm let coby americký viceprezident, kandidaturu oznámil tento čtvrtek.

Na straně demokratů je Biden již dvacátým kandidátem a jedním z největších favoritů celých primárek.