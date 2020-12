Šéfem zdravotnictví USA může být poprvé hispánský kandidát. Biden vybral prokurátora Becerru

Nastupující prezident Spojených států Joe Biden zřejmě nominuje jako svého ministra zdravotnictví kalifornského generálního prokurátora Xaviera Becerru, informují o tom americká média. Becerra je horlivým zastáncem zdravotního pojištění zvaného Obamacare a jako generální prokurátor Kalifornie proslul řadou žalob vůči krokům prezidenta Donalda Trumpa. Washington 7:01 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Xavier Becerra by se mohl stát prvním ministrem zdravotnictví latinskoamerického původu | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Hlavním úkolem nového ministra zdravotnictví bude zejména řešení následků pandemie covidu-19, v níž jsou Spojené státy nejhůře zasaženou zemí co do absolutního počtu dosud potvrzených nákaz i úmrtí V posledních několika týdnech navíc denní počty nákaz v USA výrazně rostou. Agentura AP připomněla, že v portfoliu nového ministra bude zejména očkování proti covidu-19.

Pokud nominaci dvaašedesátiletého Becerry schválí Senát, stane se prvním ministrem zdravotnictví USA latinskoamerického původu, napsala agentura AP. Becerra se narodil v kalifornském Sacramentu mexickým imigrantům.

Generálním prokurátorem Kalifornie je od ledna 2017, kdy v této funkci vystřídal Kamalu Harrisovou poté, co byla zvolena do Senátu. Harrisová se v lednu stane viceprezidentkou USA. Před rokem 2017 byl Becerra přes dvacet let členem Sněmovny reprezentantů.