Biden bude mít problém s vyhlášením celonárodní karantény, třetina Američanů by ho neposlechla

Příští americký prezident Joe Biden bude muset učinit jedno nesmírně důležité rozhodnutí – bude se muset rozhodnout, zda po svém lednovém nástupu podpoří vyhlášení celonárodní karantény, která by konečně zastavila sílící pandemii koronaviru. Takové rozhodnutí by ale mohlo americkou společnost ještě více rozdělit a podle průzkumů nepatří k nejpopulárnějším.

Podle úvahy agentury AP je to zatím téma, kterému by se on sám raději vyhnul.

V týdnu, kdy porazil ve volebním souboji Donalda Trumpa, Biden především Američany vyzýval, aby nosili roušky a považovali koronavirus za hrozbu bez ohledu na politickou ideologii. Jeho poradci však o pandemii intenzivně debatují.

Jeden z nich, lékař Michael Osterholm, navrhl uzavřít celou ekonomiku na čtyři až šest týdnů a rozdělit finanční pomoc všem, kdo nebudou moci vydělávat. Dva jiní rádci však s celoplošnou karanténou nesouhlasili a Osterholm svůj návrh později stáhl.

Ukazuje to, jak obtížné to Biden po své inauguraci 20. ledna bude mít. V kampani se prezentoval jako odpovědnější ochránce veřejného zdraví než prezident Trump a varoval, že Američany čeká „temná zima“, jestli bude počet nakažených růst.

Celonárodní karanténa je však bezesporu citlivé téma, upozorňuje AP. Zaprvé ji prezident v podstatě nemůže sám nařídit, protože k tomu potřebuje nadstranickou podporu od demokratů a republikánů na celostátní i místní úrovni. Zároveň jde o politickou rozbušku, která může podrýt Bidenovu snahu o opětovné sjednocení hluboce rozdělené země.

To by se příští hlavě Spojených států mohlo vymstít. A analytici varují, že situaci by ještě víc zhoršilo, kdyby lidé následně prezidentovo nařízení nerespektovali.

Hospodářská uzavírka tak může mít paradoxně důsledky, které snižují její hodnotu. Donald Trump ostatně po Bidenově vítězství zdůraznil, že on by celonárodní karanténu nepodpořil, a nejspíš tento názor svým stoupencům ještě zopakuje, až bude Bílý dům opouštět.

USA nelze „zavřít“

Epidemie ve Spojených státech mezitím stále sílí. Nakazilo se už skoro jedenáct a tři čtvrtě milionu Američanů a více než čtvrt milionu jich zemřelo. Model Washingtonské univerzity předpověděl, že do začátku března nemoci podlehne skoro 440 tisíc lidí. Už nyní jich umírá okolo 1 600 denně a každý den přibude skoro 160 tisíc nových případů.

Několik amerických států začíná obnovovat některá opatření, která přijaly na jaře. Ale většina státních politiků postupuje velmi opatrně, protože vědí, že Američané už mají nejrůznějších nařízení plné zuby. Když doktor Osterholm navrhl uzavírku hospodářství, několik členů Bidenova týmu ji veřejně odmítlo.

Bývalý šéf americké zdravotnické služby Vivek Murthy, který je členem Bidenovy poradní skupiny pro koronavirus, uvedl, že tým vymýšlí „řadu opatření, která by se dala zpřísňovat a uvolňovat podle vážnosti situace v jednotlivých regionech“. Podle něj nelze uzavřít celé Spojené státy a restrikce musejí být kvůli ekonomickým dopadům cílené. I další odborníci se shodují, že opatření se musí odstupňovat podle míry nákazy a jednotlivých geografických oblastí.

Joe Biden během své kampaně sliboval, že testování na koronavirus bude bezplatné a všem dostupné nebo že zaměstná tisíce zdravotníků, kteří budou pomáhat s trasováním. V plánu má také nařídit americkým hygienickým stanicím, aby vydávaly jasné, odborné a srozumitelné pokyny podnikům, školám a úředníkům.

Předčasná debata?

Biden chce rovněž mobilizovat zdroje amerického ministerstva obrany. V případě potřeby by tak Pentagon měl být schopný poskytnout své nemocniční kapacity, logistickou podporu, lékaře a další zdravotníky. Rovněž má budoucí prezident v úmyslu zvýšit výrobu roušek, ochranných štítů a dalších pomůcek, kterých je v nemocnicích nedostatek.

Svůj postoj k uzavření ekonomiky ale Biden nevyjádřil jednoznačně. Nejprve pro stanici ABC uvedl, že „pokud mu odborníci poradí, že má celonárodní karanténu nařídit, poslechne je“. Později však tento názor mírnil a v září prohlásil, že „uzavření celé ekonomiky nebude nutné“.

I kdyby však celonárodní karanténa byla nezbytná, průzkumy ukazují, že podpora tomuto kroku slábne. Podle šetření Gallupova ústavu by nařízení zůstat měsíc doma „velmi pravděpodobně“ respektovalo jen 49 procent Američanů a celá třetina „by nejspíš neuposlechla“.

Bývalá ministryně zdravotnictví ve vládě Baracka Obamy Kathleen Sebeliusová by Bidenovi poradila, aby prozatím nechal všechny možnosti otevřené, zejména proto, že Trump zavření ekonomiky kritizuje. Podle ní teď nemá smysl zabřednout do debaty s končícím prezidentem o opatřeních, které zatím Biden nemá mandát prosazovat, cituje expertku agentura AP.