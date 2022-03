Biden si stojí za výroky na Putinovu adresu. ‚Jeho chování je naprosto neakceptovatelné,‘ prohlásil

Joe Biden trvá na svých slovech, jimiž v sobotu zakončil svou návštěvu Evropy. O ruském prezidentu Vladimiru Putinovi prohlásil, že nesmí zůstat u moci. Tento výrok prezidenta Spojených států od té doby komentovali a pokoušeli se vykládat mnozí, včetně představitelů Bílého domu, kteří ho relativizovali. Teď ho poprvé obsáhleji vysvětlil sám Biden. Tisková konference k jeho návrhu rozpočtu na další rok se nakonec týkala převážně výroku o Putinovi. Od stálého zpravodaje Washington 8:01 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Na otázku, jestli svého výroku lituje, když se pak Bílý dům pokoušel prezidentova slova relativizovat, Biden odpověděl, že on sám nebere zpátky nic z toho, co ve Varšavě řekl.

„Vyjadřoval jsem morální rozhořčení, které cítím k brutalitě Putinova jednání vůči ukrajinským dětem. Projev jsem měl zrovna, když jsem se vrátil ze setkání s uprchlickými rodinami. Je to, jako když řeknete, že špatní lidé by neměli dál dělat špatné věci,“ vysvětloval svá slova o tom, že Putin podle něj nesmí zůstat u moci.

„Jeho chování je naprosto neakceptovatelné. Takoví lidé by neměli být u moci – tuhle touhu jsem tím vyjadřoval. Nikdo si nemyslí, že jsem mluvil o sesazování Putina. Poslední, co bych chtěl, je pozemní nebo jaderná válka s Ruskem,“ řekl Biden s tím, že v dané části projevu mluvil k Rusům a že politika Spojených států se nemění v tom smyslu, že by se odstranění Vladimira Putina z funkce ruského prezidenta stalo jejím cílem.

Zároveň prý zaznamenal, že někteří politici z jiných zemí jeho výrok z Varšavy kritizovali a snažili se ho mírnit.

„Naznačovali, že je to problém, že eskaluju situaci. Neeskaluji. Nebo že to oslabilo NATO. Ne, neoslabilo. NATO nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nebylo silnější než dnes. Nemyslím si, že by moje slova zkomplikovala diplomacii,“ pokračoval.

„Situaci komplikuje to, jak ji eskaluje Putin, jaký páchá masakr. Komplikuje ji tohle chování, u kterého si celý svět říká: ‚Proboha, co to ten člověk dělá?‘ A jestli moje slova k další eskalaci nezneužije Putin? On stejně udělá, co si zamane. Neohlíží se na nic, bohužel ani na své vlastní poradce. Takže není důvod si myslet, že se dopustí něčeho pobuřujícího kvůli tomu, že jsem pojmenoval, kým je a co dělá,“ narážel Biden zřejmě například na vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který by prý podobná slova jako šéf Bílého domu vůči Putinovi nepoužil.

Na domácí scéně čelí americký prezident kritice republikánů, kteří Bidenovi vyčítají, že na jednu stranu provokuje Rusko slovně, ale na druhou stranu odmítá poskytnout Ukrajině stíhačky s tím, že by to situaci mohlo eskalovat.