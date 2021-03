Biden zatím nepřijal Putinovu výzvu. Setká se s ním, až nastane vhodný čas, vzkázal Bílý dům

Mezi oběma prezidenty se v posledních dnech rozhořela slovní přestřelka a Putin pak ve čtvrtek navrhl Bidenovi diskuzi v pátek či v pondělí, avšak pod podmínkou, že se jejich rozhovor uskuteční v přímém přenosu.

Biden dal ve středu v televizi ABC najevo, že Putina považuje za „zabijáka“, a pohrozil nespecifikovanou odvetou za údajné vměšování Ruska do loňských amerických prezidentských voleb. Bidenovi výroky vyvolaly v Moskvě u řady politiků hněvivé reakce. Rusko pak povolalo svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, diplomat by se měl podle ruských médií vrátit v neděli.

„Chci prezidentu Bidenovi navrhnout pokračovat v našich diskuzích (z letošního ledna - pozn. red.), ale pod podmínkou, že to uděláme fakticky v přímém přenosu, jak se říká online. Bez jakéhokoli zdržování, ale přímo v otevřené, přímé diskuzi,“ prohlásil ve čtvrtek Putin.

Biden svými slovy, jež vedla k nynější diplomatické roztržce, reagoval na nově zveřejněnou zprávu kanceláře ředitelky amerických tajných (DNI). Putin podle ní povolil ruským vládním organizacím operace s cílem očernit tehdejšího prezidentského kandidáta Bidena a podpořit nyní již bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Biden ve středečním rozhovoru mimo jiné řekl, že Rusko za snahy o vměšování zaplatí.