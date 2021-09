Klimatické změny jsou tu, je třeba konat, varoval Biden při návštěvě oblastí zasažených hurikánem Ida

Americký prezident Joe Biden dával smrtící záplavy z minulého týdne do souvislosti s klimatickými změnami, když se v úterý vydal do komunit na severovýchodě Spojených států zasažených extrémním počasím spojeným s hurikánem Ida. Mimo jiné prohlásil, že meteorologické extrémy ohrožují celé USA a že situace se může dál zhoršovat. Bílý dům vyzval Kongres, aby uvolnil další miliardy dolarů na podporu obnovy po živelních pohromách. New York 0:10 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Joe Biden ve městě Manville zasaženém hurikánem Ida. | Zdroj: Reuters

Biden navštívil městečko Manville ve státě New Jersey a následně zamířil do sousedního New Yorku. V obou státech dohromady zemřelo nejméně 40 lidí, když zde prudké deště, které přinesly pozůstatky hurikánu Ida, způsobily bleskové záplavy. Poničené byly stovky domů, jen New York hlásil škody na státním majetku ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu Kč).

„Ztráty, kterých jsme dnes byli svědky, jsou hluboké. Desítky ztracených životů, zničené domovy... poškozená infrastruktura včetně železniční sítě,“ řekl Biden po procházce v Manville, kde mezitím pokračovaly úklidové práce. Prezident zde mluvil s některými obyvateli a vyjádřil soustrast rodinám zasaženým silnou bouří.

Její ničivou sílu připisoval klimatickým změnám, jejichž zmírňování je významnou součástí jeho politického programu. „Klimatické změny jsou tu. Prožíváme je právě teď,“ řekl prezident, podle kterého je třeba konat, jinak bude společnost „ve velkém, velkém maléru“.

„Všechny kouty země, všechny kouty země se potýkají s extrémním počasím,“ citovala Bidena agentura AP, podle níž šéf Bílého domu zmínil kromě hurikánů také tornáda a lesní požáry.

Žádost o miliardy

V den jeho cesty do komunit poničených záplavami Bílý dům zaslal Kongresu „naléhavou“ žádost o 14 miliard dolarů mimo jiné na podporu obnovy po dřívějších katastrofách, napsal deník The New York Times. Součástí žádosti byl i odhad, podle kterého bude třeba také vyčlenit další miliardy na operace spojené s následky hurikánu Ida.

Bidenova administrativa v pondělí prohlásila celkem 11 okresů v New Yorku a New Jersey za zóny zasažené významnou pohromou a zpřístupnila tak místním prostředky Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA).

Kromě severovýchodních států Ida tvrdě dopadla také na Louisianu na jihu USA, kde 29. srpna udeřila jako hurikán čtvrté kategorie. Tamní bilance obětí dnes narostla na 15 mrtvých, zatímco statisíce domácností a podniků zůstaly bez elektřiny, informovala AP.