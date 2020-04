Trump je všechno, čeho se Otcové zakladatelé báli, myslí si konzervativec Walsh. Své volby lituje

Volební tým Donalda Trumpa hledá cesty, jak rozšířit voličskou základnu a získat pro prezidenta nové hlasy oproti roku 2016. Musí totiž počítat i s tím, že o některé původní voliče při letošním hlasování přijde. Do této kategorie patří také Joe Walsh – americký ultrakonzervativec a bývalý kongresman, jenž před čtyřmi lety republikánského kandidáta podpořil. Po třech letech Trumpa v prezidentské funkci toho ale lituje. Des Moines, Iowa 17:16 2. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Walsh | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Také tento díl seriálu Radiožurnálu vznikl ještě předtím, než ve Spojených státech naplno udeřila pandemie koronaviru.

Joe Walsh, který byl letos dokonce Trumpovým protikandidátem, než z primárek odstoupil, stojí v malé kancelářské místnosti na předměstí Des Moines ve státě Iowa a obsáhle, někdy až teatrálně, vysvětluje svůj přerod z Trumpova voliče v prezidentova odpůrce.

Joe Walsh je republikán a konzervativec, Trumpa ale volit nebude.

Těsně před únorovými primárkami republikánů ho tu poslouchá několik desítek spíš zvědavců než reálných voličů. „Volil jsem ho – nic po mně neházejte – Trumpa jsem v roce 2016 volil. Kdybych to mohl vzít zpátky, udělám to. Byla to chyba. V životě jsem udělal hodně chyb. Doufal jsem, že se Trump obklopí vhodnými lidmi a že udělá nějaké dobré věci. Jenže pak jsem velmi rychle pochopil, že on ztělesňuje všechno, čeho se naši Otcové zakladatelé báli.“

Lehce prošedivělý, 58letý Walsh si veřejně a dobrovolně sype popel na hlavu takovým způsobem, že se přítomní nestačí divit téhle proměně politika, který dlouhodobě patří k velmi konzervativním republikánům. Ze své židle kroutí hlavou také Andrea Blacková. „Jsem jím fascinovaná. Člen konzervativního hnutí Tea Party v rámci Republikánské strany, agresivně útočil na prezidenta Obamu, volil Trumpa. Teď ale otočil a má o současném prezidentovi hodně co říct,“ popisuje Walshe.

‚Ne strana, ale kult‘

„Domníval jsem se, že je důležité, aby Trump měl i republikánského oponenta. Nakonec jsem se toho musel ujmout sám, abych řekl, že tohle není moje Republikánská strana. Já nejsem krutý, já nejsem náboženský fanatik, já nejsem rasista, já nelžu! Já nevyzývám Rusko, Čínu nebo Ukrajinu, aby se míchaly do našich voleb,“ vypočítává Walsh.

„Coby celoživotního republikána mě bolí, co ten chlap s mou stranou provedl. Teď je to parta zvolených úředníků, lidí z Fox News a konzervativních rádií, odkud jsem taky vzešel, a všichni uctívají Donalda Trumpa a klaní se mu. Republikáni už nejsou strana, co prosazuje myšlenky a mluví o problémech. Už to není strana, ale kult,“ myslí si.

Bývalý Trumpův volič pak líčí, pro které skupiny obyvatel už podle něj jeho strana nemůže být atraktivní. Taky tuší, že jeho skromné publikum teď netvoří převážně republikáni, a tak promlouvá i k nezávislým a demokratům.

„Tahle země zoufale potřebuje dvě politické strany. Strany aktivní, angažované a zdvořile diskutující o problémech. Protože naše země má velké potíže. Nejenom klima, chudobu a zdravotnictví, ale i další. Jedna strana tohle nevyřeší. Ale teď máme jen jednu stranu – Demokratickou. Neříká se mi to coby republikánovi snadno. Měli jste skvělé debaty: Klobucharová, Sanders, Warrenová, Biden. Líbilo se mi to, představovali jste návrhy, mluvili jste o problémech,“ chválí demokraty.

Bývalý kongresman při svých slovech mocně rozhazuje rukama a svůj dlouhý monolog zakončuje stejně kajícně, jako ho začal. „Chci se všem, co jste tady, omluvit a myslím to tak, jde to z hloubi mého srdce. Pomohl jsem Donaldu Trumpovi do Bílého domu a je mi to líto,“ říká.

„Před deseti lety mě zvolili do Kongresu. Šel jsem do Washingtonu s obavami z našeho zadlužení, do kterého uvrhneme své děti a vnoučata. Patřil jsem k nejpřímočařejším republikánům, otevřeně jsem se hlásil k Tea Party. Pak jsem moderoval v rádiu. Tím vším jsem pomohl rozdělit naši zemi a tohle rozdělení nám dalo Trumpa. Potřebujeme zpátky slušnost, i když spolu nesouhlasíme. Trumpa už bych nikdy nevolil. Kdokoli z demokratů v Bílém domě by pro tuhle zemi byl lepší než Donald Trump," domnívá se Joe Walsh.