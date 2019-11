‚Mr. Order‘ John Bercow: Už nemusím být nestranný. Brexit je největší chyba v naší poválečné historii

Britský parlament bude do prosincových voleb, tedy příštích pět týdnů, rozpuštěn. Až se znovu sejde, aby pokračoval v řešení brexitu, bude v něm chybět jedna mimořádně významná a nepřehlédnutelná postava. Předseda John Bercow, který stál v čele Dolní sněmovny deset let a do povědomí široké veřejnosti vstoupil svým poněkud excentrickým způsobem vedení schůzí. Londýn 11:34 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Klid či ticho, tak nějak lze přeložit anglický výkřik „order“, který Johna Bercowa proslavil.

„Dá se to říct různými způsoby – třeba jako projev mé frustrace,“ zasvěcuje John Bercow do tajů řízení schůzí Dolní sněmovny skupinu novinářů, mezi nimiž byl i zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii.

„Pamatuji si, že jsem takto napomenul labouristickou poslankyni, která hulákala a na ministra pokřikovala po námořnicku ‚ahoj‘, protože se jednalo o nějaké trajekty. Požádal jsem ji, ať nepokřikuje a nechová se excentricky,“ pokračuje muž, který si vysloužil přezdívku Mr. Order.

Nejen díky svému svéráznému stylu, ale především zásluhou projednávané agendy, tedy brexitu, se stal tento politik známý doslova po celém světě.

„Přijde mi to zábavné. Mám doslova obsesi pro tenis. Tam jsou opravdové hvězdy, ale já sám se za nic takového nepovažuji. Osobně nejsem vůbec důležitý, důležitá byla moje funkce. A do obecného povědomí vstoupila tato pozice poté, co se začala parlamentní jednání vysílat v televizi. A samozřejmě že velmi tomuto zájmu pomohl brexit,“ říká Bercow.

Parlament projednával brexitovou smlouvu téměř rok. K závěru ale zatím nedošel. Podle bývalého předsedy Dolní sněmovny je to vlastně logické.

„Parlament je rozdělený, protože celá společnost je rozdělená. Parlament byl zvolen rok po referendu. Ano, brexit se nepodařilo rozřešit, ale to je demokracie. Rozumím tomu, když někdo říká: ‚Už toho mám až po krk, odejděme a hotovo.‘ Jde ale o velmi důležitý krok a netrpělivost není na místě. Tak se politika nedělá,“ vysvětluje.

‚ Už nemusím být nestranný‘

Kterou politickou stranu bude bývalý konzervativec, nyní nestraník, volit, říci nechce. Předčasné volby ale podle něj patovou situaci nemusejí vyřešit. A i kdyby, brexit bude britskou společnost zaměstnávat tak či onak ještě dlouho.

Kdo je John Bercow? Syn židovského taxikáře John Bercow, narozený 19. ledna 1963 na londýnském předměstí Edgware, byl v mládí nadějným tenistou, ale jeho vyhlídky zmařila infekční mononukleóza. V osmdesátých letech vystudoval Essexskou univerzitu. Do parlamentu kandidoval dvakrát neúspěšně. Poslanecký mandát za Konzervativní stranu nakonec získal až v roce 1997 jako kandidát za obvod Buckingham. Předsedou Dolní sněmovny se stal v červnu 2009.

„Nacházíme se teprve v první fázi brexitu. Snažíme se vyjednat a schválit rozvodovou smlouvu. Ale to je opravdu teprve začátek. Poté bude následovat jednání o budoucích obchodních vztazích s Evropskou unií a se zbytkem světa, jednání o bezpečnostních otázkách a tak dále. Připravme se na to, že brexitem se bude celá společnost, nejen parlament, zabývat zcela jistě ještě příštích pět let. Velmi pravděpodobně to může být příštích deset, možná i patnáct let,“ myslí si Bercow.

Poprvé po 250 letech nezasedne předseda dolní komory po skončení svého mandátu do Sněmovny lordů, vláda Borise Johnsona jej nenominovala. Mr. Order říká, že to má jednu výhodu: nemusí už být nestranný a politicky neutrální.

„Jsem přesvědčen, že jsem se ke všem choval stejně a nikoho neupřednostňoval. Tak jsem třeba v roce 2013 nechal hlasovat o dodatku, který volal po referendu o vystoupení z Evropské unie. Prostě proto, že jsem měl pocit, že by ten hlas měl dostat prostor. Teď už si mohu dovolit nebýt nestranný a mohu vám otevřeně říci, že brexit považuji za největší chybu v naší poválečné historii. Současný svět je světem mocenských a obchodních bloků a uskupení. Je lepší být uvnitř nich než mimo ně,“ uzavírá nyní již bývalý předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow.